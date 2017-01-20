Светлана Калинкина: Общественное давление и забастовки приведут к отмене декрета о «тунеядцах» 2 20.01.2017, 19:09

Светлана Калинкина

Политический аналитик отметила важность реакции общества в борьбе с декретом о «тунеядцах».

- Наша власть наделала в этой стране столько ошибок, но не умеет исправлять свои ошибки. Однако общественное давление с участием профсоюзов, политиков, простых людей такой итальянской забастовки, когда люди просто будут отказываться заплатить, держа фигу в кармане, - это может привести к тому, что так или иначе это решение об оплате налога будет пересмотрено, заявила в интервью «Радыё Рацыя» Светлана Калинкина.

Напомним, Белорусский Национальный Конгресс проводит 17 февраля, в 18:00 Марш подержанных белорусов.