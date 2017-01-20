Минчанин пять часов выбивал свою машину изо льда 1 20.01.2017, 19:26

Житель столицы требует извинений от «Минскводоканала».

- Все выходные я не был на улице, а в понедельник обнаружил, что в пласт льда вмёрз не только бампер и левый порог, но даже движок, - рассказал kp.by тогда минчанин Кирилл.

Владелец авто оформил запрос в службу 115.бел, но через пять дней заточения решил не ждать помощи от коммунальщиков. Автовладелец обращался в милицию. Прибывший на место сотрудник только пожал плечами и сказал, что это не его зона ответственности, и порекомендовал обратиться в МЧС. В МЧС посоветовали извлекать машину из ледяного плена своими силами.

Чтобы выручить авто, пришлось выбить довольно глубокую яму. Фото: личный архив.

- Мы пять часов разбивали ломом лёд вокруг машины, а потом освобождали пространство под днищем - осторожно выгребали глыбы. Потом прогрели, подложили доски под колеса, подняли на домкрате… Сейчас машина проходит проверку в сервисе на предмет наличия повреждений.

Официальный ответ от 115.бел пришел через 10 дней. «Залитие проезжей части произошло по ул. Менделеева, д. 3, по причине течи магистрального трубопровода холодной воды на «зеленой зоне» жилого дома, - написали сотрудники ГП «ЖЭУ № 1 ЖРЭО Партизанского района». – Данный трубопровод находится на балансе УП «Минскводоканал».

Чтобы выручить авто, пришлось выбить довольно глубокую яму. Фото: личный архив.

- Раз ответственность лежит на УП «Минскводоканал», то они должны хотя бы извиниться, - считает минчанин. – И не допускать впредь таких ситуаций. А если уж они происходят, то нужно сразу звонить в ГАИ, чтобы те связались с водителями, и те успели в срочном порядке эвакуировать свои машины.

Издание связалось с представителями службы:

- Трубу прорвало 6 января в 20:16 - по сообщению диспетчера, - рассказали сотрудники УП «Минскводоканал». – Повреждение произошло на сети чугунного водопровода диаметром 150 мм. Была сложность при его ликвидации, которая заключалась в прохождении в непосредственной близости силового кабеля 10кВ.

В России такие ситуации тоже бывают. Фото: соцсети.

- А почему это вообще произошло?

- Повреждение сетей водопровода из чугунных труб происходят в основном в периоды колебания температур наружного воздуха. Это связано прежде всего с промерзанием грунта и проникновением в грунт атмосферной влаги. Наше предприятие планомерно проводит мероприятия, направленные на снижение аварийности сетей водопровода: ежегодно за счет собственных средств перекладываем до 9 км сетей, выполняем мероприятия по оптимизации режимов работы насосных станций по поддержанию требуемых напоров. А также работает группа теледиагностики, которая ежегодно обследует до 500 км сетей с целью обнаружения скрытых повреждений.

В УП «Минскводоканал» отметили, что минчанин может получить компенсацию.

- Порядок действий гражданина для получения компенсации таков: ему нужно обратиться УП «Минскводоканал» письмом либо через форму «Обращение физического лица» на сайте www.minskvodokanal.by. Потом запрос рассмотрят на предмет причастности предприятия к возникшим повреждениям и в течение трёх дней передадут обращение страховщику (УП «Минскводоканал» застраховано в случаях повреждений, возникших при выполнении строительно-монтажных, ремонтных и специальных работ, при монтаже ИПУ и запорной арматуры (залитие), при эксплуатации люков и канализационных колодцев, при эксплуатации водопроводных и канализационных систем). Далее пострадавший гражданин выполненит ремонт за свой счет и предоставит в УП «Минскводоканал» все документы, подтверждающие уплату денежных средств в счет производящих ремонт организаций. После этого УП «Минскводоканал» передает документы страховщику, и страховщик вынесет решение о компенсации. В случае признания инцидента страховым случаем, страховщик выплатит компенсацию пострадавшему гражданину. А если нет, гражданин сможет обжаловать его решение в суде.