«Оренбург» и два турецких клуба интересуется Александром Глебом
- 20.01.2017, 19:32
Контракт у белорусского футболиста с БАТЭ закончился.
Белорусский полузащитник Александр Глеб может перейти в «Оренбург». Футболистом интересуются и два клуба турецкой суперлиги.
Об этом сообщает телеканал «Беларусь 5» в твиттере.
Напомним, в прошлом сезоне Глеб выступал за БАТЭ. Контракт у футболиста с клубом закончился. Стороны не стали продлевать сотрудничество.
Ранее сообщалось о том, что «Оренбург» интересуется еще одним полузащитником БАТЭ – Евгением Яблонским.