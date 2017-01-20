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«Оренбург» и два турецких клуба интересуется Александром Глебом

  • 20.01.2017, 19:32
Александр Глеб

Контракт у белорусского футболиста с БАТЭ закончился.

Белорусский полузащитник Александр Глеб может перейти в «Оренбург». Футболистом интересуются и два клуба турецкой суперлиги.

Об этом сообщает телеканал «Беларусь 5» в твиттере.

Напомним, в прошлом сезоне Глеб выступал за БАТЭ. Контракт у футболиста с клубом закончился. Стороны не стали продлевать сотрудничество.

Ранее сообщалось о том, что «Оренбург» интересуется еще одним полузащитником БАТЭ – Евгением Яблонским.


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