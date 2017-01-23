Леонид Заико: Необходима смена политической власти 22 23.01.2017, 15:25

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Леонида Заико

Спасти экономику страны могут только радикальные меры и отставка правительства.

Такое мнение в интервью для Charter97.org выразил экономист Леонид Заико. Он прокомментировал информацию о том, что за последний год ВВП страны в долларовом эквиваленте составил 47,2 млрд долларов, упав до уровня 2007 года. Последствия такого падения, убежден эксперт, белорусы чувствуют уже сегодня.

— Последствия у нас уже происходят. В 2014 году у нас ВВП был 76 миллиардов долларов. В этом году я прогнозировал цифру $46 миллиардов, а имеем $47. То есть с ежегодными потерями мы имеем на 30 миллиардов меньше. Какие могут быть последствия? Это — снижение заработной платы (они уже где-то по 300 долларов), снижение уровня жизни, увеличение проблем с отдачей внешних долгов (а это пять миллиардов в этом году), ухудшение финансовой ситуации в целом.

В общем-то, мы должны получить ответ от правительства: почему они так проводили экономическую политику, что в этом году Беларусь смогла достичь показателя только в $47 миллиардов? В таких случаях правительство обычно подает в отставку, страна обсуждает все проблемы, которые есть, и как найти выход из сложившейся ситуации. Проводится широкая общественная дискуссия, смена политической власти и нахождение оптимального пути движения дальше.

Поймите, признать, что мы можем повысить наш ВВП на 1-2% означает, что мы 50 лет будем идти с показателем 2014 года. Поэтому, надо разобраться!

— Почему важно, что именно в долларовом эквиваленте произошло такое падение ВВП?

— В долларах — это самое главное! Потому что, в принципе, когда мы измеряем экономику в долларах, мы получаем реальные показатели по конкурентоспособности наших товаров, по реальной зарплате. Это просто объективная оценка ситуации.

— Повлияет ли такое снижение ВВП на отношение инвесторов?

— Про инвесторов можно забыть, потому что сейчас для Беларуси важны не инвесторы, а стимулирование внутренней экономической активности. Тут никакой инвестор не поможет! Вы только представьте: мы потеряли 30 миллиардов долларов в производстве конечных товаров и услуг. Здесь никакие инвесторы не спасут. И вообще инвестиции должны быть только внутренние — только развитие собственного производства и своего бизнеса, уход от нефтяной зависимости. Радикальные меры необходимы!

— Можно ли сказать, что экономика находится в преддефолтном состоянии?

— Нет, скорее когда страна производит меньше на $30 миллиардов, это говорит о том, что была совершена трагическая ошибка в экономической политике.