Сколько стоят три минуты славы на нацотборе «Евровидения»? 7 23.01.2017, 15:53

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Победители Navi потратили на подготовку своего выступления $2 тысячи.

В пятницу поздно вечером стало известно, кто поедет на «Евровидение-2017» от нашей страны. Голосование прошло по принципу 50/50. Мнение зрителей и жюри разделилось диаметральным образом. По итогам зрительского голосования с результатом 9238 смс на первом месте оказалась мало кому известная группа «Proвокация». За нее накануне призывал голосовать БРСМ. Если перевести смс в деньги, то цена победы в зрительском голосовании получилась $2300. Продюсер группы Анатолий Чепиков опровергает мнение о том, что голосование за «Proвокацию» было организованным. Но, согласитесь, выглядит довольно странно, когда побеждает группа, которую не ставят в лидеры на фан-сайтах «Евровидения», да и в соцсетях поддерживают достаточно скромно, пишет kp.by.

На втором месте оказались Napoli с результатом 7271 голос. Третье место у певицы Июль - 7078 голосов. Navi стали лишь четвертыми - 3626 голосов. Однако жюри поставило Navi на первое место, а «Proвокации» не дало вообще баллов. В результате победил дуэт Ксюши Жук и Артема Лукьяненко с песней «Гiсторыя майго жыцця». Впервые в истории «Евровидения» на этом конкурсе прозвучит белорусскоязычная песня.

Председатель профессионального жюри, известный «песняр» Валерий Дайнеко сказал после отбора:

- Все решалось в считанные секунды одновременно с смс-голосованием. А иначе меня и многих из жюри там не было бы. Что касается низкого место, на которое мы поставили «Proвокацию»... Ребята они неплохие, я их вижу уже во второй раз на конкурсе. В первый раз в Ростове в позапрошлом году. Мне показалось, что они не выросли за это время. Но потенциал у них есть, пусть работают. Ну и мое мнение только укрепилось, когда я увидел результаты зрительского голосования. Было же очевидно, что голосование за них организовано, а я такие вещи не люблю.

Для артистов участие в конкурсе это немалые расходы (аранжировка, сведение, клип, декорация, графика, танцоры, спецэффекты и т.д.). А стоят ли они 3 минут славы на «Беларусь-1»?

Nuteki с большим трудом согласовали использование клетки для своего номера.

Фото: Мария РОЛЬСКИТЕ

Nuteki сказали, что их расходы за номер с клеткой и песню, которую сводили у американского саундпродюсера, номинированного на «Грэмми», приблизились к $5000.

Napoli считают, что номер в этом году был ничуть не менее ярким, чем прошлогодний. Но жюри поставило Ольге Шиманской всего два балла.

Фото: Мария РОЛЬСКИТЕ

Около $8000 потратила Napoli на покупку песни у иностранных авторов, ее аранжировку и сведение, наряды Ольги Шиманской, оплату подтанцовки и бэк-вокала, услуги хореографа. Кстати, продюсер Napoli Александр Слуцкий категорически отвергает, что в этом году они потратили даже копейку на смс-голосование. Второе место Napoli было абсолютно честным в зрительском голосовании.

Navi на подготовку песни, клип и костюмы потратили около $2000. Сумма могла быть значительно больше, если бы видео снимали не сами, а нанимали творческую группу. Navi вроде и настраивались на победу, но все же она стала полной неожиданностью.

Ксюша и Артем впервые повезут на "Евровидение" песню не белорусском языке.

- Я до сих пор не могу толком выспаться. Нам постоянно звонят, поздравляют, просят об интервью и спрашивают о предстоящем номере для «Евровидения». Подождите хотя бы два-три дня, дайте нам в себя прийти, - смеется вокалистка Navi Ксения Жук. - Пока можем сказать, что подготовкой номера будем заниматься своими силами и постараемся остаться собой.

Напомним, конкурс «Евровидение 2017» пройдет в Киеве. Даты полуфиналов - 9 мая и 11 мая, а финал 13 мая.