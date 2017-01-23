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Тысячи доминиканцев вышли на марш против коррупции

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  • 23.01.2017, 16:12
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Фото: Anadolu Agency/Getty Images

В демонстрации приняли участие лидеры политических организаций, а также представители церкви.

Тысячи человек вышли в столице Доминиканской республики Санто-Доминго на акцию протеста против коррупции правительства. Видео с места событий публикует в понедельник, 23 января, Ruptly, передает lenta.ru.

В демонстрации приняли участие лидеры общественных и политических организаций, а также представители церкви.

В Доминикане ранее разразился скандал вокруг бразильской строительной компании Odebrecht, признавшейся в том, что она потратила 92 миллиона долларов на подкуп доминиканских чиновников ради получения государственных контрактов.


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