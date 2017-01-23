«Белавиа» задержала вылеты нескольких рейсов 23.01.2017, 17:08

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Из-за погода авиакомпания отложила вылет рейсов из Белграда, Амстердама и Львова.

На онлайн-табло Национального аэропорта Минск появилось сообщение о задержке рейсов "Белавиа" из Белграда, Амстердама и Львова, сообщает БелТА.

В пресс-службе авиакомпании объяснили, что задержка произошла из-за погодных условий. Сейчас все самолеты уже вылетели в направлении Минска.

Ранее сообщалось, что компания "Аэрофлот - российские авиалинии" 23 января отменила рейс SU1842 из Москвы в Минск вылетом в 15.15, а также обратный рейс SU1843 из Минска в Шереметьево.