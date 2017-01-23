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Моряку вернули брошенную в океан 34 года назад бутылку с запиской

  • 23.01.2017, 17:26
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Сувенир из прошлого приятно удивил американского моряка в отставке.

Житель Флориды Рон Хербст получил обратно бутылку с запиской, которую он бросил в Атлантический океан в 1983 году, пишет viknaodessa.od.ua.

Хербст служил тогда младшим офицером на корабле USS Coral Sea, который в то время находилось в плавании в Атлантическом океане. В записке, которую он выбросил за борт в пластиковой бутылке, содержались координаты корабля, а также дата, его имя и адрес, сообщает Sioux City Journal. Через год бутылка была найдена на берегу одного из островов архипелага Флорида-Кис семейной парой из Арканзаса, проводившей там свой отпуск. Они, впрочем, не стали искать тогда Хербста, а оставили бутылку себе. Лишь в конце прошлого года, готовясь в переезду, они нашли бутылку среди вещей и на этот раз связались с Хербстом через его страницу в Facebook.

Приятно удивленный отставной моряк теперь собирается передать бутылку в музей морской авиации в городе Пенсакола, где он теперь проживает.


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