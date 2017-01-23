Гамбийский Янукович 5 Виталий Портников, espreso.tv

23.01.2017, 17:34

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Яйя Джамме

Фото: EPA/MIKE ALQUINTO

Что общего у бывшего украинского и гамбийского диктаторов, с позором бежавших из страны?

В истории с бегством из Гамбии ее многолетнего президента Яйи Джамме, как в капле воды, отразилась вся новейшая история Украины и политическая биография ее четвертого президента Виктора Януковича.

Начиная с 2004 года, когда Янукович упрямо не хотел признавать своего поражения на президентских выборах — и для того, чтобы восстановить законность, понадобился Майдан. И завершая 2014 годом, когда президент бежал из страны с грузовиками наличности. Джамме тоже вывез государственную казну на специальном самолете. Судя по всему, это было его важным условием отказа от власти — напоследок ограбить Гамбию.

Украина вступила в фазу активной политики как раз тогда, когда эпоха африканских диктаторов практически завершилась. Иначе мы обязательно бы заметили, как похожи наши авторитарные правители и их сторонники на африканских безумцев и племена, которые их поддерживали.

Потому что в основе успеха любого авторитарного правителя в Африке — даже не поддержка армии, а поддержка родного племени. Его соплеменникам совершенно все равно, является ли диктатор людоедом, убийцей или казнокрадом. Важно — что он свой. «Вышел в степь донецкую парень молодой» — эту нехитрую песенку мог бы спеть про себя и Джамме, и Иди Амин, и Бокасса.

И совсем нередко, когда диктатора свергают, а его племя живет на компактной территории, неожиданно проявляется сепаратизм. Племени не нужно государство без своего «пахана».

Джамме был известным городским сумасшедшим. Он пытался контролировать все стороны жизни подданных, вплоть до игры в футбол. Он боролся с мифическими колдунами, уморившими его тетю — от этого безумия погибли сотни людей. Даже президентские выборы были проявлением его безумия — он просто не верил, что может проиграть после 22 лет правления. И отдавать власть ее собирался в любом случае. Просто терпение лопнуло не только у гамбийцев, но и у властей соседних стран, которые не хотели очередного конфликта и продолжения правления нелегитимного идиота.

И в этом, кстати, реакция Сенегала на события в Гамбии коренным образом отличается от реакции России на события в Украине. Впрочем, сравнивать Сенегал, который трудно, но последовательно движется к демократии с Россией, которая трудно, но последовательно движется к мракобесию — означает оскорбить Сенегал.

Виталий Портников, espreso.tv