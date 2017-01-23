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Мировые цены на нефть снижаются

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  • 23.01.2017, 18:09
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Нефть дешевеет из-за резкого увеличения числа буровых установок в США.

Стоимость нефти на мировых биржах в понедельник начала снижаться после трех дней роста из-за существенного увеличения количества работающих буровых установок в США, пишет gordonua.com со ссылкой на Bloomberg.

По данным Baker Hughes, за последнюю неделю в США ввели в эксплуатацию 29 установок. Это максимальный показатель с апреля 2013 года. В Канаде за неделю стало на 23 буровых установки больше.

В связи с этим утром 23 января стоимость барреля нефти марки WTI опустилась до $52,57 (на 1,22%), цена барреля Brent – до $54,91 (минус 1%), отмечает агентство.

Нефть начала дорожать в конце ноября 2016 года, после того как Организация стран – экспортеров нефти решила сократить добычу на 1,2 млн баррелей – до 32,5 млн в день. Решение ОПЕК обязались выполнять несколько крупных производителей нефти, не входящих в картель, в том числе и Россия.

Аналитики прогнозируют, что решение сократить нефтедобычу увеличит стоимость нефти. По их предположениям, в первой половине 2017 года цена на нефть вырастет на $7–10.

В начале 2017 года цены на нефть выросли до полуторагодового максимума – $58,18 за баррель, но 9 января котировки начали падать на фоне увеличения экспорта сырья из Ирана.


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