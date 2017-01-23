Карпин и еще 10 тренеров, которых уже сватали в сборную Беларуси 9 23.01.2017, 18:41

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Кто же в итоге возглавит национальную команду по футболу?

«Трибуна» изучила профессиональную деятельность претендентов на пост главного тренера сборной Беларуси.

Виктор Гончаренко

Главные команды: БАТЭ, «Кубань», «Урал», «Уфа», сейчас – ЦСКА

Чего добивался: гегемонии в Беларуси и признания в России

Гончаренко вновь хорошо поработал с российским андердогом и его фамилия в головах у многих всплыла сразу же. А некоторые даже озвучили. Сам же Виктор Михайлович от перспективы поработать со сборной Беларуси открещивался, мол, нужно уважать контракт с «Уфой». А меньше, чем через неделю, Гончаренко возглавил ЦСКА, с которым всего-то полгода назад уже становился чемпионом России. Правда, тогда еще в качестве ассистента Слуцкого.

Леонид Кучук

Главные команды: «Шериф», «Кубань», «Локомотив», сейчас – «Сталь»

Чего добивался: гегемонии в Молдове, бронзы с московским «Локомотивом»

Кучук больше года находился в творческом простое, хотя предложения специалисту периодически поступали – то из России, то из Украины, то из Казахстана вообще. А когда освободился пост главного тренера в сборной Беларуси, первыми, кто озвучил кандидатуру Кучука, были заслуженный тренер Беларуси Юрий Пышник и чуть менее заслуженный Василий Хомутовский. Сам же тренер параллельно рассматривал предложения сразу из нескольких клубов и от комментариев по теме нового места работы постоянно открещивался. В итоге Кучук прибыл на переговоры с Сергеем Сафарьяном, но дальше беседы дело не зашло – не так давно специалист возглавил украинскую «Сталь».

Олег Кононов

Главные команды: «Карпаты», «Севастополь», «Краснодар»

Чего добивался: бронзы с «Краснодаром» и финала Кубка России

Кандидатура Кононова пока витает только в качестве слухов. И, похоже, дальше слухов не полетит. К специалисту присматриваются сразу несколько клубов, в том числе, из дальнего зарубежья. И вряд ли в таком положении Кононов согласится на предложение из Беларуси.

Анатолий Юревич

Главная команда: МПКЦ

Чего добивался: золото с МПКЦ, совершенствовался в качестве функционера в Украине и Казахстане

Николай Ходасевич предлагал в качестве кандидата опытного 59-летнего специалиста. Никита Мелкозеров пришел к мысли, что Юревичу больше подошла бы менеджерская должность. К слову, на функционерских должностях у спцеиалиста опыт имеется достаточно большой – Анатолий Иванович поработал спортивным директором и в запорожском «Металлурге», и в Федерации футбола Казахстана. Последним клубом Юревича был «Атырау» – в 2014-м году.

Александр Седнев

Главные команды: «Белшина», «Динамо» Мн, «Днепр»

Чего добивался: признания с Белшиной, вернул Могилев в высшую лигу

Фамилия одного из самых недооцененных тренеров Беларуси периодически звучала из уст разных специалистов. Пока же Седнев начал готовить к сезону могилевский «Днепр», хотя его будущее в клубе до сих пор в тумане. А пару дней назад появилась информация, что Александр Сергеевич все-таки является кандидатом на пост главного тренера сборной – пока молодежной.

Бернд Шустер

Главные команды: «Шахтер», «Хетафе», «Реал»

Чего добивался: чемпионства в Испании с «галактикос»

57-летний немец в середине «нулевых» пошумел с «Реалом» и «Хетафе» в примере, а в последние годы его стали забывать. Пару недель назад Tribuna.com стало известно, что представители Шустера предложили своего клиента АБФФ. Однако Сергей Сафарьян назвал эту новость дезинформацией.

Валерий Карпин

Главная команда: «Спартак»

Чего добивался: два серебра и две Лиги чемпионов со «Спартаком»

Кандидатура экс-тренера «Спартака», «Мальорки» и армавирского «Торпедо» всплыла одновременно с Шустером. Тогда же Сафарьян эту информацию опроверг. Однако на днях появились известия от «Беларусь 5», мол, Карпин все-таки рассматривается нашей федерацией. Сам же тренер пока воздерживается от комментариев по этому поводу.

Анатолий Байдачный

Главные команды: сборная Беларуси, «Динамо» Мн и куча российских клубов

Чего добивался: при нем сборная играла в самый симпатичный футбол

Похоже, Байдачный сейчас встал перед выбором: то ли национальная сборная, то ли консультатантом в «Крумкачы». Пока наш тренер-ветеран думает. Сам Анатолий Николаевич комментировать информацию о своей кандидатуре не стал. Как и Сергей Сафарьян.

Виктор Скрипник

Главная команда: «Вердер»

Чего добивался: больше 10 лет работал в Германии, стал первым украинским тренером команды бундеслиги

Украинец с 2004 года работал в системе «Вердера»: начинал с юношеских команд, продолжал в молодежной и в итоге пришел в 2014-м к главной. В одном из сезонов Скрипник даже едва не дошел с «музыкантами» до Лиги Европы – лишь в самой концовке чемпионата «зелено-белые» сбились с темпа. Сезон-2016/17 «Вердер» начал с трех поражений – Скрипник ушел. Совсем недавно коуч провел переговоры с АБФФ. А Сергей Вагаршакович уже обзывается.

Николай Писарев

Главные команды: сборная России по пляжному футболу, молодежная сборная России

Чего добивался: победитель пляжной Евролиги

Писарев завершил карьеру в 2001-м, после чего его тренерскую карьеру можно разбить на три периода. Первый – ассистентский, когда он помогал другим тренерам руководить «Краснознаменском», «Крыльями Советов» и «Ураланом». Второй – пляжный, когда Николай Николаевич небезуспешно работал со сборной России по «песочному» футболу. И, наконец, третий – с 2010 по 2016 годы (с небольшим перерывом) Писарев руководил молодежной сборной России уже по футболу большому.

По информации «Беларусь 5», Писарев также является одним из спецов, которых рассматривает АБФФ. Сам же россиянин в своих высказываниях пока предельно корректен и аккуратен.

Александр Бородюк

Главные команды: сборная России (по большей части, в качестве ассистента)

Чего добивался: хорошо ассистировал

Бородюк 10 лет работал в штабе национальной сборной России, помогая разным тренером. Наибольших же успехов специалист добился, когда ассистировал голландцам – Гусу Хиддинку и Дику Адвокату. После сборной определенности в карьере Бородюка не было. Тренер помог московскому «Торпедо» вернуться в премьер-лигу, но не стал продлевать контракт. А в 2016-м Бородюк пару месяцев поработал в «Кайрате», выиграв с командой Суперкубок Казахстана. Но уже через месяц после этого успеха 3-летнее соглашение было прекращено. Похоже, есть вероятность того, что специалист вскоре может открыть в своей тренерской карьере новую страничку – в новой стране.