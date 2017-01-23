Левиафан и Афродита покушаются на «Турецкий поток» 10 23.01.2017, 19:10

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ФОТО: PHOTOXPRESS.RU

Италия и Греция ищут замену российскому газу.

У российских поставок газа в Европу через «Турецкий поток» обнаружился мощный конкурент. Сегодня министры четырех стран – Италии, Греции, Израиля и Кипра – собираются в Брюсселе для утверждения планов строительства нового газопровода по дну Средиземного моря от израильского месторождения «Левиафан» через кипрское месторождение «Афродита» с выходом на берег у итальянского города Бриндизи. Если Италия и Греция получат средиземноморский газ, то интерес к российскому газу, который пойдет через Черное море, у них ослабнет, пишет «Независимая газета».

«Гендиректора министерств энергетики четырех стран встретятся в понедельник в здании Еврокомиссии (ЕК) в Брюсселе обсудить планы строительства подводного газопровода», – пишет кипрская газета «Катимерини». Как отмечает издание, предстоящая встреча станет подготовительной перед совещанием четырех министров энергетики в следующем месяце уже в Израиле.

Израильский деловой сайт Globes уточняет, что подводный трубопровод должен будет пройти по дну Средиземного моря от месторождения «Левиафан» через Кипр и Грецию и соединиться с трубопроводом IGI (интерконнектор Греция–Италия), который заканчивается в Италии.

Таким образом, трубопровод соединит израильское месторождение «Левиафан», кипрское «Афродита» и другие газовые месторождения в регионе Греции и Италии, чтобы поставлять газ на европейский рынок, отмечает СМИ.

Согласно первоначальным техническим исследованиям, создание трубопровода технически осуществимо и экономически жизнеспособно. При этом оценочная стоимость морского газопровода составит 5,5 млрд долл., а мощность – 8–16 млрд куб м в год. Его строительство займет около восьми лет.

«Левиафан» – крупнейшее из обнаруженных в нулевые годы газовых месторождений, – его суммарные запасы составляют более 450 млрд кубометров. Кроме этого, рядом с «Левиафаном» в 2015 году у берегов Египта итальянская нефтегазодобывающая компания ENI обнаружила другое гигантское месторождение голубого топлива под названием «Зор». Сегодня его потенциал оценивается в 850 млрд кубометров.

По мнению специалистов, газовые месторождения Египта, Израиля и Кипра, таким образом, могут стать важными альтернативными источниками для поставок газа. По оценкам, в течение 25–30 лет «Зор» и «Левиафан» могли бы давать до 50 млрд кубометров ежегодно.

Однако реальные поставки в действительности скорее всего окажутся скромнее. «Из-за истощающихся месторождений Египет превратился несколько лет назад в импортера газа, и в этом году потребление газа в стране превысит его добычу на 11–12 млрд кубометров», – сообщал портал EurAsia Daily. А по израильским законам, 40% газа должно оставаться в стране. Да и вряд ли европейский рынок станет единственным для этих месторождений. Сегодня поставки голубого топлива из «Зора» и «Левиафана» идут в Иорданию, Палестину и Ливан. Как результат, «Левиафан» и «Зор» вряд ли смогут обеспечить Европе больше, чем 20–25 млрд кубометров газа в год. Однако и это довольно внушительные объемы.

Европа же, по оценкам экспертов, потребление голубого топлива будет наращивать. По данным Eurogas, в 2015 году в ЕС потребили 426 млрд кубометров газа. К 2030 году, согласно расчетам, эта цифра может вырасти до 440 млрд кубометров. При этом в Норвегии и Великобритании падает внутренняя добыча, а в Голландии на нее ввели ограничения. Все это еще больше увеличит потребность ЕС в импортном газе. «Прогнозируемое снижение во внутренней добыче газа означает, что зависимость от импорта будет расти и достигнет пика в 2040–2045 годах», – сообщала пресс-секретарь энергетической комиссии ЕС Анна-Каиса Итконен.

Есть по средиземноморскому газу и другие вопросы – его доставка и цена. Как утверждает консалтинговое агентство Stratas Advisors, приемлемая цена добычи газа на израильском «Левиафане» составляет сегодня около 52 долл. за тысячу кубометров. Другой вопрос, какой окажется конечная цена для потребителя в Европе. А себестоимость добычи газа с месторождения «Зор» составляет около 157 долл. за тысячу кубометров. При этом, как сообщают египетские СМИ, Каир покупает газ из месторождения уже по 207–214 долл.

Напомним, в ноябре средняя экспортная цена российского газа, по данным Федеральной антимонопольной службы, составила 172 долл. за тысячу кубометров.

Тем не менее активное продвижение подобных планов ставит под сомнение перспективы развития российского проекта «Турецкий поток». В прошлую пятницу Госдума ратифицировала соглашение с Турцией по проекту этого газопровода. Ратификация соглашения обеими сторонами означает, что оно вступит в силу на срок 30 лет с перспективой продления на последующие пятилетние периоды. Согласно документу, за реализацию соглашения будут отвечать «Газпром» с российской стороны и компания Botas с турецкой.

Как известно, «Турецкий поток» пройдет по дну Черного моря из РФ (от компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае) до приемного терминала на побережье Турции и будет состоять из двух ниток общей мощностью в 31,5 млрд куб. м газа в год, то есть по 15,75 млрд куб. м в год каждая. Ввод в эксплуатацию мощностей обеих ниток газопровода планируется до 30 декабря 2019 года. Протяженность морского участка проекта составит около 920 км, транзитного сухопутного – около 200 км. Общая стоимость проекта оценивалась в 11,4 млрд евро. Предполагается, что поставки газа по первой нитке будут целиком предназначены для турецкого рынка. А по второй – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Опрошенные «НГ» эксперты надеются, что ресурсы «Афродиты» и «Левиафана» не подорвут перспективы «Турецкого потока». «На сегодняшний день и «Левиафан», и «Афродита» не являются до конца разработанными месторождениями», – говорит замначальника отдела компании «Солид» Азрет Гулиев.

«Заявленные проекты – это не хорошо и не плохо для «Газпрома» – это скорее еще одни дополнительные источники голубого топлива для Европы», – уверен аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов.

Однако так думают не все. По мнению аналитика Sberbank Investment Research Валерия Нестерова, явные риски «Турецкому потоку» создает сегодня не один лишь «Левиафан». «Сегодня у проекта множество угроз. Это и поставки в Европу иранского сжиженного природного газа (СПГ), и американский СПГ. Продолжает увеличиваться экспорт алжирского газа в ЕС», – напоминает Нестеров. Судьба же самого «Турецкого потока», по словам аналитика, пока остается неясной. «От планов по энергонезависимости никто не отказывается. Поэтому более-менее понятной сегодня является только судьба первой нитки газопровода по дну Черного моря», – отмечает Нестеров.

Нет уверенности и в том, что израильский газ для потребителей окажется дороже российского. «Сама разработка морских месторождений – дорогая. Но цены для потребителей зависят и от объемов поставок. При больших объемах вполне реальной становится договоренность о приемлемых для покупателя ценах», – рассуждает Нестеров.