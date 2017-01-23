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Группа Dzieciuki выступит в Белостоке

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  • 23.01.2017, 19:23
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Для белорусов предусмотрены бесплатные визы.

Концерт группы Dzieciuki состоится в Белостоке 25 февраля. Новая программа «Лютые Дзецюкi» будет представлена в клубе Gwint.

Как сообщили организаторы, белорусы могут отправиться на концерт с бесплатной визой на 4 дня, передает tut.by.

Новая 2-часовая программа от гродненской фолк-панк-группы «Дзецюки» в Белостоке будет включать как старые революционно-протестные песни «Лясныя браты», «Хлопцы балахоўцы», «Забытая магіла», «Трыццаць сёмы», так и свежий материал из готовящегося нового альбома.

Поехать в Польшу на концерт с бесплатной визовой поддержкой могут граждане моложе 25 лет, для остальных действует скидка 50%. Все, что требуется, — это купить билет на концерт и зарегистрировать его по специальной форме. Пошаговую инструкцию по оформлению анкеты и другие подробности можно найти на сайте muztur.by.


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