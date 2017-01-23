Бывший посол Польши в Беларуси стал послом в Грузии 1 23.01.2017, 19:35

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Мариуш Машкевич

Мариуш Машкевич служил послом в Минске с 1998 до 2002 года.

Как сообщает пресс-служба администрации президента, польский дипломат сказал, что его страна поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии, стремление страны присоединиться к евроатлантическому сообществу.

Стороны обсудили и визит в Грузию президента Польши. Анджей Дуда должен посетить эту страну в 2017 году, передает «Радыё Свабода».

Мариуш Машкевич был активным деятелем польской «Солидарности». В начале 90-х годов пошел на дипломатическую службу. Сначала работал в Литве. Позже открывал первое польское консульство в Гродно, где был генеральным консулом. С 9 июня 1998 года до 10 декабря 2002 года служил послом Польши в Минске.

24 марта 2006 года посол Машкевич был задержан милицией на Октябрьской площади в Минске во время протестов сторонников перемен.

В марте 2006 года после президентских выборов в Беларуси Мариуша Машкевича задержали в Минске во время ликвидации палаточного городка на Октябрьской площади и жестоко избили. Позже осудили на 15 суток ареста за участие в митинге оппозиции. После окончания курса лечения выписали из отделения реанимации и интенсивной терапии первого городского клинического госпиталя Минска.

Посольство Польши в Беларуси тогда направило ноту в белорусский МИД с требованием освободить господина Машкевича от дальнейшего отбывания наказания в тюрьме на Окрестина. Просьбу польской стороны белорусские власти выполнили.