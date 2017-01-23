Как минчанин отбивал дом от коробейников 26 23.01.2017, 20:01

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Своей историей общения с наглыми «фильтрщиками» поделился житель столицы.

«Каждый крутится как может», — наверное, примерно так рассуждают многочисленные менеджеры по продаже фильтров, ремонту окон, замене замков и прочему-прочему, предлагающие не такие уж необходимые товары и услуги по баснословным ценам. Самое любопытное, что их бизнес не затихает — то из одного, то из другого района приходят вести об очередных коробейниках, которые обрабатывают пенсионеров и декретниц, пишет onliner.by.

20 января остался работать дома, в офис не поехал. И в этот день узнал, чем живет мой дом, пока меня в нем нет. Приблизительно в 15:00 раздался звонок в дверь. Открываю — на пороге молодой человек лет тридцати, который кратко мне сообщил, что через две минуты будет собрание на пятом этаже «по воде». Стало интересно, что «это» было?

Взял телефон. Вышел к «собранию». Далее на всех собравшихся посыпались гигабайты звуковой информации от «региональной службы контроля». «Служба» акцентировала внимание на таких моментах: мы от ЖКХ, есть проблемы по воде, кругом неплательщики за коммунальные услуги, есть задолженность перед государством по вашему дому, сейчас обязательная установка «станций» по госпрограмме, стоимость — всего 600 рублей, полагаются скидки льготникам.

Упрекнуть их в том, как они общаются, — невозможно: работают очень грамотно, хорошо «давят» на психику. В минуту на тебя выливается такое количество информации, что просто не успеваешь ее переварить, особенно если ты не обладаешь достаточными знаниями, уже давно не работаешь (как пенсионеры и декретницы) и не привык быстро анализировать данные. А тут еще говорят про такие важные вещи…

Стиль общения и поведения у менеджеров исключительно официально-деловой: не поверить ребятам невозможно. Да и обрабатывают они не всех: у них конкретная целевая аудитория — бабушки с дедушками и молодые мамы, то есть те, кто, по их критериям, относится к льготникам. Всех остальных они просят удалиться и не принимать участие в собрании.

Когда я понял, что они могут уговорить на покупку многих, начал задавать конкретные вопросы, опровергать их слова, но ребята меня просто игнорировали. Делали вид, что меня не существует. И только когда я подошел к ним очень близко, сантиметров на 30, нарушив зону комфорта, только тогда начали отвечать, завязался диалог.

Резюмирую: молодых мам и пенсионеров отбил от жадных коробейников. Не теряя времени, прошелся еще и по квартирам тех соседей, которых знаю, и провел дополнительную беседу. Причем некоторые бабушки уже даже отсчитывали деньги для этих коробейников (достав немалые суммы из отложенных на смерть запасов). Потом еще и объявление в подъезде повесил.

Менеджеров от бога выпроводил из подъезда. Постарался всех сфотографировать, но они уворачивались. Сосед и вовсе вызвал наряд милиции, чтобы хоть как-то помешать планам «улучшителей» нашей жизни. Прибывший наряд успел застать только двух парней из «региональной службы контроля», остальные успели сесть в машины и уехать. Нерасторопных менеджеров отвезли в отделение. Но, как я потом выяснил, предъявить им нечего: милиция знает, кто они и что они, но ничего не может сделать, так как с юридической точки зрения у них полный порядок. Остается только записывать на видеокамеру их речи и подлавливать момент, когда они будут говорить о том, что работают по поручению коммунальщиков или являются сотрудниками госслужб. Только тогда может что-то измениться.

Кстати, у «фильтрщиков» все очень четко отлажено: есть даже свои сантехники (ждали в грузопассажирском автомобиле неподалеку от нашего дома), которые ходят в рабочей одежде, выглядящей практически так же, как форма сотрудников «Водоканала», только без соответствующей надписи на спине. То есть все происходит очень быстро — чтобы люди не успели опомниться: только заключил договор, а вот тебе уже и устанавливают фильтр.

О менеджерах тоже стоит сказать отдельно: все ребята опрятно одеты, общаются культурно. Среди них много студентов. Все как один с обручальными кольцами на пальцах, правда, я отнюдь не уверен в том, что они женаты. Скорее всего, это образ, который вызывает доверие. Ребята опытные, знают, что ничего им не сделают, поэтому идут напролом. В подъездах они работают по сценарию — ведут себя культурно, почтительно. А вот когда выходят на улицу, все меняется: они сразу становятся наглыми, ругаются матом, откровенно посылают. Это волки.

Больше всего обидно за малоимущих, которые отдают последние деньги таким дельцам. Думаю, скоро опять пойдут по домам — пожилым людям должны выдать пенсию.