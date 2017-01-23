Эстония возглавит ЕС во второй половине 2017 года 1 23.01.2017, 20:14

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Во второй половине 2017 года Эстония впервые выступит в роли председателя Совета Европейского союза.

Это означает формирование позиций Совета с учетом интересов всех 28 стран-членов, соблюдая при этом нейтральность.

Страна - председатель Совета меняется каждые полгода. Эстония примет эстафетную палочку председательства от Мальты, чтобы через шесть месяцев в свою очередь передать ее Болгарии.

Три председательствующих подряд страны договариваются между собой, каким сферам на европейском уровне уделять больше внимания. Это обеспечивает сохранение важных тем в фокусе 18 месяцев подряд. Эстония входит в одно трио с Болгарией и Австрией.

Непосредственно перед началом председательства будет подготовлена содержательная программа председательства Эстонии, объединяющая в себе все темы, которым Эстония хотела бы уделить больше внимания во время своего председательства.

Ранее премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что время своего председательства в Европейском Союзе Эстония сделает все возможное для мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.