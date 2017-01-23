Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства 42 23.01.2017, 20:46

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Президент США выполнил одно из своих обещаний, данное во время предвыборной кампании.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о формальном выходе США из Транстихоокеанского партнерства (TPP) — торгового соглашения между 12 странами Азиатско-Тихоокеанского региона для снижения тарифных барьеров.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg. Таким образом, Трамп выполнил одно из своих обещаний, данное во время предвыборной кампании.

«Великое событие для американского рабочего», — охарактеризовал Трамп выход Штатов из соглашения. Как отмечает агентство, президент не подписывал указов, направленных на пересмотр Североамериканского соглашения о торговом партнерстве (NAFTA) с Мексикой и Канадой. Однако Трамп отметил, что встретится с лидерами Мескики и Канады для обсуждения этого вопроса.

Трамп планирует переписать торговую политику США. Он выступал с критикой торговых соглашений США. В ноябре он назвал TPP «потенциальной катастрофой для нашей страны», пообещав выйти из соглашения «за один день».

Соглашение о Транстихоокеанском партнерстве между США и странами Азии было попыткой администрации экс-президента Барака Обамы сосредоточиться на быстрорастущих экономиках региона.