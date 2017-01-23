Пособия на детей повысят на один рубль 19 23.01.2017, 21:05

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Фото с сайта babyzzz.ru

Прибавки хватит в лучшем случае на одну баночку детского питания.

С 1 февраля власти издевательски «повысят» пособия на детей до трех лет, сообщает БелТА.

Размер повышения будет весьма незначителен. Пособия пересматривают раз в квартал и их рост зависит от того, как изменилась средняя зарплата по стране за три предшествующих месяца. Как мы помним, заработки белорусов не растут из-за кризиса.

И если в ноябре прошлого года (тогда пособия изменялись последний раз) прибавка составила от 7 до 10 рублей в зависимости от количества детей в семье, то сейчас мамам в декрете приплюсуют чуть больше 1 рубля. Прибавки хватит в лучшем случае на одну баночку детского питания.

Кроме того, с 1 февраля изменится и размер единоразовых выплат в связи с рождением ребенка. Он зависит от бюджета прожиточного минимума, однако точную цифру на предстоящий квартал правительство еще не назвало.

Напомним, в конце прошлого года в парламенте рассматривали изменения в закон о детских пособиях. Одна из новаций, которую предлагали чиновники, — пересматривать размер выплат декретницам раз в год, а не каждый квартал. Однако, когда документ дошел до Овального зала, «депутаты» за него хоть и проголосовали, но потребовали доработать ко второму чтению. Быть может, скандальное предложение из него все-таки исключат.