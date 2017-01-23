Navi: Будем распространять наш любимый белорусский язык на «Евровидении» 5 23.01.2017, 21:39

Фото: CTV NEWS

Представители Беларуси на «Евровидении» заявили, что не собираются переводить свою песню на английский язык.

Ксения Жук и Артем Лукьяненко рассказали «Еврорадио», что не собираются переводить свою конкурсную песню на английский язык, обещают «взять» публику своей естественностью и рассуждают о возможных трендах нынешнего «Евро».

- В 2015 году вы говорили, что «Евровидение» — это другой культурный процесс, к которому вы не имеете отношения. А сегодня вы — представители Беларуси на этом конкурсе…

- Мы меняемся, меняется наше отношение к различным вещам. И это нормально, это естественно. У нас есть рост. Для нас это важно. И мы гордимся тем, что впервые белорусский язык прозвучит на этом конкурсе. Мы постараемся зажечь, чтобы люди могли потанцевать и сами получить удовольствие. Хотим, чтобы люди узнали, что это за страна, что за культура и какая музыка здесь сейчас царит.

- Многие считают, что песня на белорусском языке никому на «Евровидении» не нужна. Планируете ее перевести, чтобы лучше адаптировать под европейскую действительность?

- Нет, не собираемся. Для нас это важно. Нам будут ее подпевать, мы уверены. Для этого есть часть «Хэй-хэй», простая и легкая. К тому же классно чувствовать, как люди из разных стран пытаются петь по-белорусски. Проблем не будет.

- Есть ли у вас стратегический план действий? Кто будет спонсировать?

- Обязательно будем пытаться искать спонсоров и людей, которые смогут нам помочь, ведь это не простая вещь. Уже на следующий после победы день нам начали поступать предложения. К тому же, нам поможет Белтелерадиокомпания. Мы встречались с ее представителями, очень понравилась их позиция. Они сказали, что главное, чтобы нам было комфортно. Для нас действительно важно передать нашу естественность, мы не хотим делать невероятных шоу и подтанцовки: хотим показать искренность и позитив.

- Слушатели интересуются, есть ли в ваших планах подкорректировать аранжировку?

- Попробуем ее доработать, сделать кульминационный момент более развитым. Главное, что есть мотив, который цепляет. А усовершенствовать трек мы обязательно попробуем.

- Если вам сегодня пришлют супер-песню от модных европейских авторов, вы откажетесь от «Гісторыі майго жыцця»?

- Да никто не будет этого делать, так как все понимают, что мы за группа и какое у нас отношение к музыке, ощущение сцены и публики. Это не про нас.

- Как родилась «Гісторыі майго жыцця»? Где здесь кусок, который создала Ксюша, а где Артема?

Naviband, Артем: На день рождения группа мне подарила билеты на фестиваль Lalapalooza в Берлине. Поехали туда с Ксюшей и провели там около недели. Мы заглянули на действительно большой 100-тысячный фестиваль с большими звездами типа Radiohead, Keiser Chiefs, Kings of Leon и были впечатлены европейской молодежью, ее открытостью и искренностью. Я приехал с невероятным воодушевлением, и мне приснился кусок мелодии. За день я написал текст, принес на репетицию. И ребята сказали: "Ну все, теперь у вас есть песня для "Евровидения".

- Почему из Navi вы превратились в Naviband?

- Во-первых, так нас легче найти в интернете. К тому же Navi — это такая кибер-спортивная команда, и нам надоело читать комментарии фанатов кибер-спортивной команды Украины, хотя мы ничего общего не имеем. Во-вторых, мы сейчас бэнд, нас целая группа, а не только дуэт. На конкурс поедем всей командой, но на сцене, скорее всего, мы будем вдвоем.

- Есть еще одна вещь, которая обсуждается. Мол, какое-то дежавю, очередные «Александра и Константин» поедут …

- Мы не понимаем с чего это, чем мы похожи!? Потому что парень с гитарой, а девушка поет? Песни у нас разные! Абсолютно непохожи!

- Изучали то, что до вас делали на конкурсе другие исполнители?

- Мы следим за «Евровидением», там есть великолепные группы, прекрасная музыка. Особенно мы очень любим кантри, фолк. Был такой кантри дуэт, который нас обоих очень впечатлил. Если не ошибаемся, то два года назад он занял второе место. Это нидерландская группа The Common Lines. Это было просто супер, честно, естественно, как раз то, что мы любим. Но у нас ничего подобного не будет, у нас будет песня, чтобы люди улыбались, потанцевали.

Мы даже уже видели, какая песня поедет от Грузии. Там очень серьезная песня, о терроре и так далее. Это очень сложная тема, вообще то, что произошло за год — очень ужасно. Ужасного, печального и так хватает в нашей жизни. Именно поэтому у нас песня призывает посмотреть в другую сторону, улыбнуться, найти что-то теплое в душе.

- Можете уже что-нибудь сказать о нынешнем формате, тренде «Евровидения»

- Ой, нам особенно нравится, когда люди говорят, что это не формат. Во-первых, ну кто точно знает, что такое формат, а что нет? Также говорят, что нужно, чтобы была современная песня, с современными звуками, сэмплами... Ну, к сожалению, нет у нас в Беларуси пока композиторов, нет у нас вообще такого музыкального воспитания, чтобы писать такие песни, которые станут трендом в Европе. Исключения, безусловно, есть, мы не забываем о Тони Феде (псевдоним барабанщика IQ48 Антона Мацулевича, который номинировался на Грэмми за бит, написанный для рэпера Fetty Wap, — прим. Еврорадио), мы им гордимся, это невероятно круто, и надеемся, что это не последняя номинация на Грэмми.

Но мы решили, что нужно брать своим. Я проследил, что тема кантри — это то, чем сейчас живет молодежь на Западе. Я не о том кантри, что на ферме стоят и поют. Вот эта тема смеси кантри, хиппи, открытости сейчас снова возвращается. Они делают то, что пожелают, одеваются, как пожелают и это клево. А у нас пока Ксюша может идти после концерта по городу с этими рожками или концертным мэйкапом, и будут на нее тыкать пальцами.

- И при этом есть комментарии, что у вас не хватает какого-то безумия... мол, слишком вы ми-мишные и правильные.

- То есть нам нужно, как Руслана, с дикими танцами и в шкурах? Знаете, много разных мнений, но если их все слушать, то ничего не получится. И мы будем делать так, как считаем мы, но обязательно будем прислушиваться к профессионалам.

- Группа Brutto через свои социальные сети предложила вам помощь в подготовке к конкурсу, вы об этом слышали?

- Да! Мы видели! Это приятно! Знаем, что раньше они такого никогда не делали, и для нас это большая честь. Но пока никаких разговоров не было. Единственное, жаль, что есть люди, которые это воспринимают немножко неправильно. Ведь появились те, кто начал говорить что-то на Сергея Михалка в связи с этим, на нас... Почему? Зачем? Мы будем распространять наш любимый белорусский язык, и это классно. Чтобы люди понимали, что это не только наша победа, это общая победа. Любишь ты или нет, смотришь ты или нет — это уже абсолютно не важно.