Эстония поддержит Украину и выступит за сохранение санкций против РФ 4 23.01.2017, 22:27

Таллин обещает во время своего председательства в Совете ЕС приложить все усилия для разрешения конфликта в Донбассе.

Об этом заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд после встречи с Петром Порошенко, передает dw.com.

На вопрос, повлияют ли результаты выборов в США и предстоящие выборы в ряде европейских стран на поддержку, оказываемую Украине, оба президента ответили, что верят в солидарность союзников и в то, что они будут проводить ценностно-ориентированную политику.

Исходы голосования в Соединенных Штатах не изменят тот факт, что Россия продолжает занимать часть Украины и по-прежнему нарушает международное право, указала Керсти Кальюлайд, подчеркнув, что санкции против Москвы должны сохраняться до полного выполнения Минских соглашений.

Глава балтийского государства также высказалась за скорейшее ослабление визового режима для граждан Украины. Пообещав продлить оказание Киеву помощи в проведении реформ, она призвала украинские власти провести судебную реформу и более активно бороться с коррупцией.