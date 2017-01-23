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Змитер Войтюшкевич дал акустический концерт в центре Минска

  • 23.01.2017, 22:36
фото: facebook.com

Музыкант исполнил песни на стихи белорусских и зарубежных поэтов.

Вечером 22 января Змитер Войтюшкевич со своим коллективом WZ-Orkiestra представил программу «Ад зімы я хаваюся ў гэтых вачах» в баре «Beer & Wine» в центре столицы.

Такое явление - большая редкость, пишет «Новы час».

Во время теплого акустического концерта Войтюшкевич вместе с клавишником Константином Горячим и баянистом Александром Шуваловым сыграли песни на стихи отечественных и зарубежных поэтов.


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