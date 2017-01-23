Змитер Войтюшкевич дал акустический концерт в центре Минска
- 23.01.2017, 22:36
Музыкант исполнил песни на стихи белорусских и зарубежных поэтов.
Вечером 22 января Змитер Войтюшкевич со своим коллективом WZ-Orkiestra представил программу «Ад зімы я хаваюся ў гэтых вачах» в баре «Beer & Wine» в центре столицы.
Такое явление - большая редкость, пишет «Новы час».
Во время теплого акустического концерта Войтюшкевич вместе с клавишником Константином Горячим и баянистом Александром Шуваловым сыграли песни на стихи отечественных и зарубежных поэтов.