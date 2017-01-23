Американцы узнали о белорусском ремейке «Теории Большого взрыва» 3 23.01.2017, 23:21

Фото: masterherald.com

Для многих американцев новость о плагиате сериала телеканалом СТВ оказалась сюрпризом.

В конце прошлой недели актер «Теории Большого взрыва» Джонни Галэки рассказал на «Позднем шоу со Стивеном Кольбером» о белорусском ремейке сериала под названием «Теоретики», сообщает tut.by.

Напомним, что в декабре 2009 года телеканал СТВ замахнулся на первый белорусский ситком (комедию положений). Авторы амбициозного проекта в многочисленных интервью рассказывали о том, как лучшие кадры Беларуси воплощают в жизнь эксклюзивную историю о молодых физиках-ядерщиках, впервые столкнувшихся с любовью в лице буфетчицы Наташи.

Правда, после того как в начале 2010 года вышли первые четыре серии, зрители единодушно признали сериал клоном американской «Теории большого взрыва». После этого съемки «Теоретиков» были прекращены. Любопытно, что о творческом «заимствовании» белорусов создатели «Теории большого взрыва» узнали еще в 2010-м. Но, судя по видео, для многих американцев эта новость оказалась сюрпризом.