На карте песен Беларусь назвали «сестрой Европы»

Всего на карту британские дизайнеры поместили более 1 000 музыкальных композиций.

Беларусь обозначили песнями «Sister Europe» группы «Psychedelic Furs» и «European female» от «The Stranglers».

Территорию Украины авторы подписали композициями «Rebirth of a Nation» («Возрождение нации»), «War Zone» («Зона военных действий») и «From Russia with Love» («Из России с любовью»). В числе песен, которыми обозначена Россия, — «Back in USSR» («Назад в СССР»), «Wide Open Space» («Широкий простор») и «Empire State of Mind» («Имперское состояние души»).

Территория Великобритании получила название от песни Sex Pistols «Anarchy in the U.K» («Анархия в Соединенном королевстве»), Америка подписана композицией «Born in the USA» («Рожденные в США»), а Средиземное море обозначено песней Pink Floyd «Wish You Were Here», сообщает birdinflight.com.