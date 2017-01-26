«Когда Беларусь созреет до второй АЭС, к нам уже прилетят инопланетяне» 12 26.01.2017, 8:38

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Авантюры властей поражают своей космической глупостью.

В Национальной академии наук Беларуси надеются, что строящаяся в Островецком районе Белорусская атомная станция не последняя АЭС на территории страны.

«Будут еще создаваться атомные станции, может быть к 30-му году», — заявил председатель президиума НАН академик Владимир Гусаков на пресс-конференции в Минске.

Бывший президент Академии наук Александр Войтович в комментарии «Завтра твоей страны» отметил, что раньше никаких разговоров по поводу строительства еще каких-то атомных электростанций на территории Беларуси не велось.

— Сейчас стоит вопрос использования той электроэнергии, которая будет получена на уже строящейся в Островецком районе АЭС. Надо для начала получить опыт эксплуатации и разобраться в конце концов с рынками электроэнергии. Уже после запуска первой АЭС у нас энергии будет избыток, — уверяет ученый.

Развитые западные страны переходят на альтернативные источники энергии. Может ли Беларусь следовать этому тренду?

— Действительно, в мире наблюдается явная тенденция заменять источники энергии, основанные на органическом и атомном топливе, возобновляемыми источниками. И эта тенденция будет усиливаться, — полагает академик.

В любом случае, по мнению Александра Войтовича, говорить сегодня о строительстве новых АЭС в Беларуси преждевременно.

«Атомная станция — не самая большая глупость в нашей стране»

Руководитель Аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико считает, что на такие заявления руководителя НАН могло подвигнуть ядерное лобби, «желающее получить финансирование на подготовку кадров, посещение объектов, придание себе особой важности».

— Я бы хотел сказать: в Академии наук не понимают, что атомная электростанция – это общественный, а не просто технический проект. Если Германия отказалась от АЭС, то это не означает, что белорусские ученые более квалифицированные, чем немецкие. Тем более об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, которая сама является физиком, — обращает внимание экономист.

Смысла в таких станциях нет, считает он. В Беларуси и так хватает энергии.

— Большие АЭС вообще не нужны. Это вчерашний день, тем более что сегодня происходят революционные изменения в энергетике, — подчеркивает Леонид Заико. — Беларусь отсталая страна, и она держится за это.

Однако эксперт уверен, что другие АЭС в стране построены не будут.

— К тому времени, когда Беларусь созреет до второй АЭС, к нам уже прилетят инопланетяне. А вообще, атомная станция – не самая большая глупость в нашей стране, не самая интересная авантюра, — заключает экономист.