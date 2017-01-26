На складах скопился двухлетний запас шуб 36 26.01.2017, 8:43

2,797

Из государственного неликвида каждому белорусу можно раздать по шубе, и еще полмиллиона останется.

Склады белорусских производителей по-прежнему остаются затоваренными, пишет tut.by.

По данным Белстата, острее всего проблема — в производстве текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха (в 2,4 раза превысило среднемесячный объем производства), основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов (в 1,9 раза), транспортных средств и оборудования (в 1,7 раза), машин и оборудования (в 1,6 раза).

При этом по отдельным позициям запасы уже больше года превышают объем производства за несколько месяцев. Рекордсмен многих месяцев здесь — запасы складов шуб. И хотя уже середина холодного сезона, на 1 января их число снизилось незначительно, до 10,042 тысячи шуб (позиция «предметы и аксессуары одежды из натурального меха (кроме головных уборов»), что в 24,8 раза превышает среднемесячный объем производства.

На складах производителей остается большое количество обуви (3,1 млн пар, в 4,9 раза больше среднемесячного объема производства), подшипников (1,4 млн штук, в 12,7 раза больше среднемесячного выпуска), велосипедов (20,2 тысячи штук, в 4,4 раза больше, причем в декабре эта продукция, зимой не востребованная, вообще не выпускалась).

Несмотря на то, что фармпроизводство оказалось среди отраслей, где запасы складов довольно значительны, информацию по видам медпрепаратов Белстат в основном ежемесячном статсборнике не приводит. При этом сообщается, что в 2016 году производство антибиотиков выросло на 11,15%, составив 167,7 млн рублей; гормональных препаратов — на 3,4% до 23,7 млн рублей; иммунных сывороток и вакцин — на 87,8% до 11,3 млн рублей; лекарств, содержащих алкалоиды или их производные, витаминов и других лекарств — на 1,6% до 645,6 млн рублей. Эксперты обращают внимание на то, что высокий уровень запасов складов лекарств также носит ярко выраженный сезонный характер — в период роста заболеваемости ОРВИ потребление лекарств возрастает на 30−50%.