Психологи назвали пять путей к личному счастью 10 26.01.2017, 8:46

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Брак, высокий доход и успехи в карьере не всегда являются признаками благополучия.

Психологи открыли пять способов, которые помогают людям, лишенным явных преимуществ в этих трех областях, оставаться довольными своей жизнью.

Энтузиазм, способность к тяжелому труду, сострадание, любопытство и позитивное мышление становятся ключиками к ощущению полноты жизни, сообщает moya-planeta.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Исследователи из Калифорнийского университета Сан-Диего и Пенсильванского университета изучили 700 добровольцев, чтобы найти связь между благополучием и особенностями личности. Они измерили благополучие при помощи теста из 11 аспектов, включающих эмоциональность, удовлетворенность жизнью, личностный рост и способность принимать себя. Таким образом, они взломали «большую пятерку» характеристик, широко используемых в психологии: экстраверсию, невротизм, совестливость, уступчивость и открытость опыту — а затем разделили их на две группы.

«Среди десяти характеристик личности мы обратили на пять, которые в целом характеризуют благополучие. Две показали более ограниченные связи с этим ощущением, а три предсказывали возможность ощущения удовлетворенности жизнью», — отметил доктор Барри Кауфман, соавтор исследования. Он описывает эти пять черт характера как «пять путей к процветанию».

По его словам, если люди работают над этими личностными качествами, пусть не сразу над всей пятеркой, они могут стать счастливее.

Например, энтузиасты, скорее всего, дружелюбны, социальны, эмоционально экспрессивны и испытывают больше удовольствия от жизни. Более низкий уровень «погружения в себя» также способствует освобождению от стрессов и отрицательных эмоций; трудолюбивые люди нацелены на результат, они дисциплинированные, целеустремленные и компетентные; заботящиеся о благополучии других, как правило, открыты новым знаниям и опыту. Эти качества позволяют таким людям ощутить полноту жизни.

Исследователи также обнаружили менее связанные с процветанием черты: напористость, открытость творчеству, вежливость и организованность, а также непостоянство.

«Вежливость никак не связана с каким-либо видом благополучия. То есть это качество никак не поможет вам улучшить вашу жизнь», — заметил Кауфман. Аккуратисты и педанты склонны к перфекционизму, который, как известно, чреват стрессами и приводит к депрессивным состояниям.

Таким образом, заключает Кауфман, работа над развитием «правильных» личностных характеристик может привести к процветанию.