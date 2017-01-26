Владимир Войнович: Ближайшее окружение смеется над Лукашенко 32 26.01.2017, 8:59

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Владимир Войнович

Диктаторы ничего так не боятся, как показаться смешными.

Журналист «Радыё Свабода» Анна Соусь побеседовала с российским писателем Владимиром Войновичем.

Автора уже легендарного произведения «Жизнь и необычные приключения солдата Иван Чонкина» в 1981 году лишили советского гражданства и выслали из СССР за правозащитную деятельность и сатирическое отражение советской действительности.

- Сто лет назад произошла Октябрьская революция или Октябрьский переворот, который кардинально изменил судьбы многих поколений разных народов. Как вы считаете, есть ли закономерность в том, что такого рода глобальные изменения произошли именно в России, хотя в результате затронули многие народы...

- Во-первых, это была именно революция, а не переворот. Хотя нам и неприятно это название, но это был не переворот, а революция, которая перевернула не только Россию, но и весь мир. Одних втянула в свою орбиту, а других заставила насторожиться, одни восхищались коммунизмом, а другие боролись с ним. Без преувеличения был вовлечен весь мир. То, что это произошло в России, это частично закономерно. В России бурлили страсти - запоздалое освобождение крестьян и прочее... Было много причин для недовольства властью. Кроме того Россия была отсталой страной, и поэтому на ее учение марксизма «легло» так хорошо, что в целом не разобравшись, стали его внедрять. На Западе это учение захватило очень многих, но все же Запад был более зрелым обществом, и поэтому нашлись, как говорят, противовесы. Поэтому, когда марксистское учение начало развиваться, Россия была к этому очень «подготовлена».

- Как вы считаете, какие человеческие характеры породила революция? Как бы вы как писатель описали советского человека?

- Идеи революции привлекли к себе очень много романтиков, в принципе хороших людей, которые действительно хотели добра. Но, наверное, все революции вовлекают очень много других элементов - авантюристов, жестоких людей, бандитов, людей, которые ради достижения своей цели готовы на все. Революция всколыхнула и подняла наверх всю грязь. В результате в России, а потом в СССР создалась сила, которые привлекла к себе наиболее гнусное элементы, людей жестоких, готовых стучать, которые утверждали свою верность идеям коммунизма и идеям созданного государства. Их поощряли за жестокость, за борьбу с так называемыми врагами революции, за то, что были готовы доносить на кого угодно, создавать атмосферу сверхбдительности. Постоянно искали шпионов. Сначала боялись проникновения различных агентов, а потом начинали это использовать, чтобы объявлять шпионами невинных людей и так далее. Создалось государство, которое поощряло все позорные страсти человека.

- Как мне кажется, ваш литературный персонаж - солдат Иван Чонкина - наименее советский по духу в силу своей простоты и жизненной практичности. Возможно, и даже антисоветский...

- Чонкин - не антисоветским персонаж, он просто никакой. Советского человека власть призвала, как писал Багрицкий, «если скажут соврать - соври, если скажут убить - убей». Такая система и создавалась. А Чонкин этому противился. Просто его натура была такая, он не мог лгать, но сказать, что он был сознательно антисоветский, нельзя.

- Какие произведения литературы вы бы посоветовали молодому поколению, чтобы осознать, что такое советская империя, какое зло она несла?

- «Архипелаг ГУЛАГ» прежде всего, рассказы Шаламова, «Белую гвардию» Булгакова, «Тихий Дон», но с объяснением, что это написал не Шолохов.

- Я бы в этот список включила и ваши произведения.

- Я не имею права, а вы можете.

- Я считаю, что вы как писатель, как диссидент внесли свой вклад в разрушение СССР, вы заставили людей смеяться c системы. Как вы считаете, чего больше бояться авторитарные лидеры, такие как Лукашенко или Путин - показаться смешным или показаться слабым?

- И того, и того. Но страх показаться смешным все же наиболее их «убивает», потому что со смешным труднее бороться, чем с другим. Если будет смешно, то люди будут смеяться, и их не заставишь не смеяться. Я убежден, что если что-то смешное написано о Лукашенко, то те же самые близкие к нему люди, когда это читают, надеясь, что их никто не видит и не слышит, смеются. Через смешное, как через ничто другое, указываются все недостатки человека, вождя, его системы и ситуации в стране.

- Чего лишила вас, ваших родителей, ваших предков Октябрьская революция?

- Октябрьская революция лишила моего отца свободы. Хотя он был в составе партии, после того, как отсидел в тюрьме, говорил, что его справедливо наказали, потому что он был участником преступной организации ВКП (б), которая стала потом КПСС. Дело в том, что революция втягивала чистых людей, а потом они осмысляли, какой это ужас. Помимо прочего революция лишила нормального развития. Революция - это огромный процесс оболванивания. До сих пор люди просто думают такие вещи, которые здравый смысл не принимает. Но здравый разум не торжествует. Это дикость, когда российские люди говорят, что во всех их бедах виноват президент Обама, когда звучат лозунги «Руки прочь от моей пенсии», «Никогда мы не жили так плохо как при Обаме»... Нынешние представления о том, что какие-то иностранные силы делают им плохо - это как в 30-х годах миллионы людей были убеждены, что какие-то враги отравляют колодцы. А на самом деле отравляли их души, сами себе отравляли души.

- Есть определенная магия дат. Через 100 лет после октября 1917-го какие революции или перевороты ждут мир? В России, в Европе, в США, где вы сейчас находитесь?

- В США сейчас что-то похожее на ожидание переворота в связи с избранием президента, не желательного половине населения. Я думаю, что в США очень много противовесов, сдерживающих институтов, когда человек, который находится у власти, связан по рукам и ногам и ничего экстраординарного сделать не может. А в России что-то наступает, не знаю, что именно, потому что постоянно нельзя оболванивать, говорить об идеях «Новороссии» и что во всем виноваты наши враги, «фашистская хунта» в Киеве, и весь мир нас ненавидит. А за что ненавидит? В мире должен быть причина, чтобы ненавидеть. А они нас ненавидят просто так .... Все это приведет к тому, что через некоторое время в России начнется, как всегда, новый тип перестройки и это во что-то выльется.