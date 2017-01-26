Трамп потребовал масштабного расследования нарушений на выборах 13 26.01.2017, 9:10

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Фото: Reuters

Президент США считает, что в голосовании участвовали миллионы нелегальных иммигрантов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет добиться проведения «масштабного расследования» нарушений в ходе ноябрьских президентских выборов, вновь заявив, что голоса миллионов нелегальных иммигрантов стоили ему победы по результатам всеобщего голосования, сообщает «Голос Америки».

Трамп объявил о своих планах во вторник утром в «Твиттере»: «Я попрошу провести масштабное расследование нарушений на выборах, в том числе случаев голосования в двух штатах, голосования нелегальных иммигрантов и даже зарегистрированных избирателей, которые уже мертвы (причем многие уже давно). На основании результатов расследования мы сможем усовершенствовать избирательный процесс».

В свою очередь, отвечая на вопросы прессы, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер уточнил, что «речь идет не только о выборах 2016-го года», когда говорится о наличии в списках избирателей имен умерших людей или тех, кто переехал и зарегистрирован как избиратель в двух местах. Речь, по словам Спайсера, идет «о целостности нашей избирательной системы».

Как рассказал во вторник журналистам Шон Спайсер, Трамп по-прежнему считает, что 3-5 миллионов иммигрантов нелегально проголосовали за его соперницу, демократа Хиллари Клинтон. Накануне президент в очередной раз озвучил свои подозрения на приеме для лидеров Конгресса.

«Он по-прежнему придерживается такого мнения», – сказал Спайсер, не представив никаких доказательств мошенничества на выборах. Когда журналисты спросили его, какие доказательства есть у Трампа, Спайсер добавил: «Он уже давно так считает, основываясь на имеющейся у него информации».

Однако представители избирательных органов, проанализировав ноябрьские выборы, пришли к выводу, что почти никаких свидетельств нарушений нет, во всяком случае не в таких масштабах, о которых говорит Трамп.

Во время брифинга в Белом доме во вторник несколько журналистов спросили Спайсера, почему, если президент считает, что на выборах были столь масштабные махинации, он не запускает расследование по этому делу.

Спайсер ответил, что Трамп уверен в своей победе в Коллегии выборщиков и хочет сосредоточиться на выполнении предвыборных обещаний. Когда разговор вновь зашел о предполагаемых нарушениях, Спайсер заявил, что в будущем может быть проведено расследование.

Спикер Палаты представителей Пол Райан сказал избирателям, что не видел никаких доказательств масштабных нарушений на выборах. Лидер сенатского большинства Митч Макконнелл сказал, что нарушения действительно случаются, добавив: «С обеих сторон всегда есть споры насчет того, как много этих нарушений, как часто они происходят, и так далее».

Сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм, один из соперников Трампа в борьбе за республиканскую президентскую номинацию, призвал президента перестать повторять утверждение о нарушениях, добавив, что, если у него есть доказательства махинаций, «он должен рассказать, почему он считает, что они были».