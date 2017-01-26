Как жители Речицы одолели местных чиновников 2 26.01.2017, 9:20

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Настойчивость и хорошая организованность в борьбе за свои права дали положительный результат.

Около десяти лет назад жительница Речицы, заслуженная учительница БССР Лилия Никитична Волкова обратилась в местный исполнительный комитет с просьбой посодействовать строительству площадки для выгула домашних животных. Чиновники пообещали, но решение вопроса слишком затянулось, пишет «Завтра твоей страны».

С октября 2015 года уже новое поколение речицких активистов озадачилось этой проблемой. Инициатива исходила от Елены Линкевич, у которой живут две собаки.

– В нашем городе проживает около 70 тысяч человек, но до сентября прошлого года не было ни одной надлежащей площадки для выгула домашних животных, – рассказывает Елена. – При этом мы ежемесячно платим налог на своих питомцев, и он должен идти на нужды собаководов.

Елена знала «историю» предыдущих обращений, однако женщину это не остановило. На тот момент она как раз участвовала в серии тренингов «Лидерство в местных сообществах» и уже имела представление, как грамотно работать с местными властями.

Елена Линкевич.

Фото: из архива Елены Линкевич

Для начала речицкие собаководы распланировали всю предстоящую работу. Как оказалось, этот план стал дополнительной мотивацией для активистов.

– Когда занимаешься повседневными делами, иногда кажется, что ничего не случится, если перенесешь что-то на завтра, – признается Елена. – Но когда есть план и сообщество, которое ты не можешь подвести, то четко следуешь намеченному графику, чтобы достичь результатов.

В ноябре 2015 года речицкие активисты встретились с «депутатом» «палаты представителей» Адамом Вашковым и оставили ему письменное обращение с просьбой посодействовать строительству площадки для выгула домашних животных.

– Через полгода «депутат» ответил, что в Речице и без того есть места для выгула домашних животных и перечислил адреса, – рассказывает Елена Линкевич. – Он имел в виду те заросшие травой полянки, посреди которых стоят деревянные таблички с надписью «Место для выгула собак».

По словам Елены, эти места не огорожены и часто находятся рядом с проезжей частью или детской площадкой. Единственный эффект, который последовал после обращения, — деревянную табличку сделали более красивой и повесили на дерево, а еще скосили траву. Выгуливать собаку в таких условиях без поводка и намордника было по-прежнему опасно.

Место для выгула собак прямо около проезжей части.

Фото: из архива Елены Линкевич

– Законодательные сроки, предусмотренные для рассмотрения обращений, а также сроки выполнения обещанного очень затягивают весь процесс решения проблем, — считает речицкая активистка.

Но собаководы из Речицы не отступили. Они обратились в домоуправление и написали коллективное письмо в исполком.

– 21 июня мы получили ответ от представителей исполкома, что наша площадка будет построена к 1 сентября 2016 года, – говорит Елена Линкевич. – Я еще тогда подумала, что после 1 сентября у нас будет основание обращаться в вышестоящие органы.

Несмотря на полученный официальный ответ, в успех мало кто верил.

Фото: из архива Елены Линкевич

Однако вопреки всем опасениям писать новое обращение не пришлось.

– 31 августа я взяла свою собачку и пошла, ни на что не надеясь, посмотреть, началось ли строительство обещанной площадки на улице Набережная, –вспоминает Елена. – И представьте мое удивление, когда я увидела замечательную свежевыкрашенную настоящую площадку для домашних животных!

Собаководы не поверили своим глазам – площадку построили в срок!

Фото: из архива Елены Линкевич

Площадка обошлась государству в 25 миллионов неденоминированных белорусских рублей. В сентябре местные чиновники пообещали построить такие же площадки в других районах города.

– Прошло уже почти полгода, а новых площадок все нет, – не перестает «мониторить» свой город Елена Линкевич. – Я думаю, что мы продолжим диалог с местными властями.

Во время разговора с журналистами Елена не раз подчеркивала, что в одиночку ей ничего бы не удалось достичь, что вся работа по адвокатированию возможна только тогда, когда местное сообщество работает как единый организм.

– Да, бывают разногласия, меня даже некоторые называли выскочкой и обвиняли в том, что мне за мои обращения кто-то деньги платит, – не без грусти в голосе говорит Елена, и сама себя подбадривает: – Недовольные всегда найдутся, но таких людей все равно меньше, чем тех, кто поддерживает и мотивирует.

Куда идет налог на собак?

– Мне всегда очень приятно узнавать о таких историях, – признается директорка Центра по защите животных «Анималекс», участница Молодежной правозащитной Группы-Беларусь Анастасия Жаврид. – Это означает, что у кого-то хватило терпения и упрямства довести дело до конца.

По мнению юристки, обычно именно эти качества необходимы для успешного решения вопроса, так как, например, письменный ответ на самый простой запрос/обращение нужно ждать минимум 14 дней. А перед этим еще разобраться в хитросплетениях законодательства, которое, как считает правозащитница, в Беларуси устарело и давно нуждается в обновлении.

По закону площадки для выгула домашних животных должны быть оборудованы, но очевидно, что даже в столице для прогулки с собакой «по правилам» порой нужно ехать за несколько остановок от своего дома. Сегодня в Беларуси действует негласная альтернатива: владельцы убирают за своими животными, используя пакетики, а ЖЭСы не привлекают их к ответственности за выгул в неположенном месте.

За пределами Минска ситуация не лучше.

– У нас был случай в Глубоком в 2015 году, когда при выгуле на пустыре представители службы по отлову отстреливали собак, – рассказывает Анастасия. – Только после нашего обращения выделили территорию под выгул и отстрел прекратили.

Животные по законодательству должны быть зарегистрированы, что автоматически означает назначение соответствующего налога. В 2017 владельцы собак будут отдавать ежемесячно в казну от 7 до 31 деноминированных рублей, в зависимости от породы собаки. Налог этот существует в Беларуси с 2010 года, однако узнать, как расходуются эти средства, практически невозможно.

– Деньги перечисляются в бюджет, а оттуда уже выделяются средства на отлов, пункты временного содержания животных и иногда – на площадки, – комментирует реальную ситуацию Анастасия Жаврид.

Экспертка предполагает, что при прозрачном распределении средств, собранных с собаководов, вполне возможно, что строительство оборудованных площадок для выгула домашних животных станет более частым явлением не только в столице, но и в регионах Беларуси.