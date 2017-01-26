Олег Трусов: Борьба за государственный белорусский язык началась еще с прихода Горбачева 7 26.01.2017, 9:32

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Олег Трусов

27 лет назад белорусский язык получил статус единственного государственного в нашей стране.

26 января 1990 года Верховный Совет БССР принял закон «О языках», благодаря которому белорусский язык стал единственным государственным в нашей стране.

Телеканал «Белсат» пообщался об этом с историком, председателем «Таварыства беларускай мовы» Олегом Трусовым.

Олег Трусов рассказал о своем участии в кампании за придание белорусскому языку статуса государственного и о сборе 15 000 подписей под соответствующим обращением:

- Тогда фон в СССР был очень сильный для принятия такого закона, тем более, что наша интеллигенция написала массу писем Горбачеву. Самые знаменитые люди писали письма, что «все белорусское погибает», я также подписывал эти письма как кандидат наук. Потом приезжала целая комиссия из ЦК, с каждым разговаривали.

Вообще эта инициатива белорусской интеллигенции появилась задолго до 1990 года: как только Горбачев пришел к власти — сразу начали ему писать. И таких обращений было несколько, три или четыре. Приезжала комиссия из Москвы, а наше руководство из КПБ очень враждебно к этому относилось, сопротивлялось, как могло.

Но потом уже, когда все остальные республики приняли подобные законы, и Москва была на нашей стороне, руководство должно было этот вопрос обсуждать. И в том Верховном Совете большинство проголосовало за, но были определенные люди, которые выступали категорически против, даже Москву не слушали, выступали за русификацию до конца. Поэтому если бы не наша интеллигенция, то вряд ли бы власти Беларуси до этого додумались.

Как можно оценить этот закон, какое значение он имел для белорусского языка?

- Огромное!

Если бы этот закон не был принят, то мы бы уже были в составе Российского государства. Ведь благодаря этому закону началось новое белорусское возрождение, которое длилось пять лет.

И за эти пять лет белорусскоязычных книг издали значительно больше, чем за прошедшие пятьсот. Школьники пошли в белорусские классы. Это было уникальное явление. Это значило даже больше, чем белорусизация 1920-х годов, — тогда все закончилось уничтожением людей, а здесь в результате «отката» никого не расстреляли и не посадили. Провели референдум (в 1995 году — прим.), пошумели немного, но никаких репрессий не было.

Существует ли возможность принятия такого закона сейчас?

- Нужно вернуть тот закон, который был принят в 1990 году. В него добавили «белорусский и (или) русский» (речь о применении языка в различных сферах жизни — прим.), и закон стал почти недействующий. Сейчас нужно выбросить эти «и (или)», оставить «и», и тогда будет все на двух языках, как планировал закон, а не на том, который выбирает чиновник. А чиновник выбирает русский. Тем не менее внести такие изменения вполне возможно.

Соответствуют ли ситуация в обществе тому, чтобы осуществить такие изменения?

- Скажу так: 50 на 50.

Есть «пятая колонна», которая очень хочет войти в состав России. У них есть поддержка, деньги из России, и они все делают, чтобы язык уничтожить. А вторая группа, «самостийников», не хочет в Россию, хочет дальше быть независимыми, так как в России им конец придет, если они туда попадут.

А народ белорусский преимущественно за то, чтобы было реальное двуязычие, а не преобладание русского языка, которое есть: опросы показывают, что 70-90% за двуязычие.