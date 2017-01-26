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Во что превратилась путинская Россия

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  • Айдер Муждабаев
  • 26.01.2017, 9:52
  • 2,572
Айдер Муждабаев
Фото: RFE/RL

Когда Путин, выступая перед представителями российских еврейских организаций, назвал Геббельса гением, никто не заметил его усмешку.

Представители робко промолчали — и все. Но то действительно была шутка.

Ведь на самом деле Геббельс — лопух и бездарь. В современной России технологии лжи для формирования параллельной реальности достигли абсолютного совершенства.

Геббельсу и его пропагандистам и в голову не пришло обвинять евреев и борцов с антисемитизмом в антисемитизме. А в России XXI века — додумались и внедрили.

Причем лично Путину даже не надо генерировать безумие — достаточно усиливать атмосферу страха. Дальше все доделывает сама "общественность". Вроде того члена Общественной палаты, который написал на меня и "Эхо Москвы" донос в ФСБ. Из-за публикации реплики о реакции "общественности" на антисемитское высказывание зампреда Госдумы. А до этого сам зампред обвинил в антисемитизме тех, кто его антисемитское высказывание "неправильно понял".

Уверен, что такая идея не пришла в голову ему самому. Гении не чета Геббельсу научили. И, учитывая их уровень, нетрудно предположить, как пойдут дела дальше.

Расписывать прогнозы касательно нынешней России — пустая трата времени. Просто читайте Оруэлла, там все есть.

Айдер Муждабаев


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