Фотофакт: Профсоюз в Гродно предлагает скидку на Brutto и Солодуху 10 26.01.2017, 9:59

15,698

Гродненцы шутят: «то, что Brutto разрешили выступить - это хорошо, но вот с разнарядкой - это жестоко».

Житель Гродно Роман Олешко опубликовал фотографии афиш на одном из предприятий Гродно.

Как следует из афиш: "Сбор заявок и денежных средств осуществляют председатели цеховых комитетов".

Напомним, что недавно группа Сергея Михалка Brutto была в негласном черном списке в Беларуси. Первый концерт на родине Brutto дали в Гомеле в октябре 2016 года. С аншлагом Михалок выступил в Минске в декабре и январе с проектом "Ляпис-98". Сейчас Brutto отправляется в тур по Беларуси, на 8 марта заявлен концерт в "Минск-Арене".