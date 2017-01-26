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Фотофакт: Профсоюз в Гродно предлагает скидку на Brutto и Солодуху

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  • 26.01.2017, 9:59
  • 15,698

Гродненцы шутят: «то, что Brutto разрешили выступить - это хорошо, но вот с разнарядкой - это жестоко».

Житель Гродно Роман Олешко опубликовал фотографии афиш на одном из предприятий Гродно.

Как следует из афиш: "Сбор заявок и денежных средств осуществляют председатели цеховых комитетов".

Напомним, что недавно группа Сергея Михалка Brutto была в негласном черном списке в Беларуси. Первый концерт на родине Brutto дали в Гомеле в октябре 2016 года. С аншлагом Михалок выступил в Минске в декабре и январе с проектом "Ляпис-98". Сейчас Brutto отправляется в тур по Беларуси, на 8 марта заявлен концерт в "Минск-Арене".


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