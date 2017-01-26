Район дворцов и замков 28 26.01.2017, 10:10

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Есть ощущение, что у представителей белорусской власти напрочь отшибло чувство меры и вкус.

Недавно появилась информация, что новое здание Верховного суда будет построено недалеко от проспекта Победителей в Минске. Уже официально прозвучало, что внешне оно будет напоминать роскошный дворец из стекла и натурального камня, пишет «Салідарнасць».

Примечательно, что этот район столицы с каждым годом все больше напоминает дворцово-замковый ансамбль, выполненный в восточном стиле «дорого-богато». Впрочем, судите сами.

Самой массивной частью застройки выглядит торговый центр «Замок», построенный близким к власти бизнесменом Павлом Топузидисом. Внутри, к слову, располагается гипермаркет с соответствующим названием – «Корона».

По соседству находятся дипломатические дворцы, принадлежащие восточным друзьям белорусских властей – Казахстану и Туркменистану. В них располагаются посольства и консульства этих государств. Когда находишься рядом с ними, ощущаешь себя где угодно, но не в Беларуси.

Также в этом районе находятся Дворец тенниса, которым заведует приближенный к Лукашенко бизнесмен Александр Шакутин, и внешне напоминающий замок парк развлечений «Дримлэнд», принадлежащий еще одному богачу – Юрию Аверьянову.

Совсем рядом, кстати, и будет находиться новый «дворец» Верховного суда – его строительство уже идет полным ходом.

В центре всей этой величественной композиции, по закону жанра, находится главный дворец страны, огороженный высоким забором и украшенный «под золото». На проходящих мимо людей бдительно смотрит «глаз» видеокамеры, а совсем рядом дежурит одинокий автозак.

Наблюдая за таким буйством почти средневековой роскоши с восточными мотивами, возникает вопрос: почему в стране не нашлось денег, чтобы восстановить десятки настоящих дворцов и замков, которые могли бы вернуть часть истории всем белорусам, а не только сегодняшним любителям роскошной жизни.