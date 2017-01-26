Нефть Brent торгуется вблизи $55 за баррель 6 26.01.2017, 10:40

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Цены на нефть на мировом рынке растут на удешевлении доллара к мировым валютам.

На 09:20 стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,22% - до $55,56 за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,85% - до $53,20 за баррель, пишет liga.net.

Удешевление доллара к мировым валютам связано с опасениями инвесторов по поводу политики протекционизма и ограничения миграции президента США Дональда Трампа.

По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 20 января, выросли на 2,8 миллиона баррелей, или на 0,6% - до 488,3 миллиона баррелей.

В среду Трамп объявил, что министерство внутренней безопасности США немедленно начнет строительство стены на границе с Мексикой. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,05%, до 99,88 пункта.