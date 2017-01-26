Сирийская оппозиция отказалась от предложенного РФ проекта Конституции 12 26.01.2017, 10:58

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Фото: Aliia Raimbekova/Anadolu Agency/Getty Images

На переговорах в Астане российская делегация передала представителям оппозиции Сирии проект Конституции страны.

Сирийская оппозиция отвергла проект Конституции страны, предложенный Россией во время межсирийских переговоров в Астане. Об этом сообщает Bloomberg (перевод – РБК) со ссылкой на члена делегации повстанцев на переговорах Яхью аль-Ариди.

«Мы сказали им [русским], что единственный, кто имеет право писать Конституцию Сирии, — это сирийский народ. Опыт Пола Бремера в Ираке (был полномочным представителем президента Джорджа Буша-младшего в Ираке в 2003–2004 годах. — Прим.) вполне показателен: когда Конституция написана другой страной, она не будет работать», — сказал агентству аль-Ариди в ходе телефонного разговора.

Обсуждать детали предложенного Москвой проекта он отказался.

Проект Конституции предлагает сирийцам избирать президента на семь лет без возможности переизбрания на второй срок. Документ также предполагает перераспределение полномочий президента в пользу двухпалатного парламента. Кроме того, в числе предложений России — создание курдской автономии. Проект Конституции также отвергает шариат как основной источник права.

Напомним, 23 января в Астане начались переговоры между представителями официального Дамаска и оппозиции. Посредниками на переговорах между делегациями выступают Турция и Иран, а также спецпредставитель генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура и посол США в Казахстане Джордж Крол в качестве наблюдателя. В ходе первого дня переговоров один из лидеров группировки «Джейш аль-Ислам» Мохаммед Аллуш говорил, что оппозиция приехала в Астану для закрепления режима прекращения огня, снятия блокады городов, освобождения заключенных из тюрем и обеспечения доставки гуманитарной помощи.