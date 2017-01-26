Как «Гомсельмаш» остался без комбайнов и без денег 16 26.01.2017, 11:07

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Завод по-прежнему находится в тройке самых убыточных предприятий страны.

В начале следующего месяца из Татарстана приезжают заказчики забирать свой заказ. Гости деньги за партию комбайнов заплатили вперед, но продукции для них нет. Об этом сообщают источники «Белсата» на Гомельском производственном флагмане. И это при том, что завод – лидер в получении бюджетной помощи. Куда делись рекордные объемы государственной поддержки?

2016 год начинался для «Гомсельмаша» оптимистично

За два предыдущих года девальвация российского рубля и обвал местного рынка поставили его на грань банкротства, но в прошлом году ожидался разворот, так как Москва выделила белорусским производителям беспрецедентные льготы на своем рынке.

Государство дало предприятию $300 миллионов субсидий

Для того, чтобы предприятие могло дожить до своего ожидаемого возрождения, государство не только отсрочило «Гомсельмашу» выплату за прежние кредиты, но и выдала беспрецедентную разовую помощь в размере $300 млн.

«Два, которые попали в очень сложную ситуацию. Это – Гомсельмаш и МАЗ. Совсем недавно под жесткие гарантии руководителей этих предприятий и правительства мною принято решение по стабилизации там положения», — объяснял решение Лукашенко.

Деньги проели, россиян «кинули»

Но прошел год, за который вся помощь была проедена, выплата за кредиты — опять отсрочена, а завод — по-прежнему в тройке самых убыточных предприятий страны. Более того, благодаря упомянутым российским субсидиям холдинга удалось получить крупный заказ из Татарстана. По неподтвержденным официально данным, на 45 машин, причем с предоплатой. Но теперь, когда пришло время сдавать заказ, завод этого сделать не может, потому что не имеет средств на закупку металлов, сообщают наши источники.

Завод стоит, рабочие подметают территорию

После перерыва на зимние каникулы «Гомсельмаш» работает в этом году каждый рабочий день. Правда, работает — не совсем точная формулировка. Рабочие прессово-заготовительного цеха, например, говорят, что свои непосредственные обязанности исполняют всего по два часа в день. Остальное время — подметают территорию или просто досиживают смену.

Так куда в таком случае делись деньги?

Куда же можно было, за один год, деть сотни миллионов долларов отсроченных кредитов, бюджетных субсидий и денег клиентов? Месяц назад КГБ задержал за взяточничество высокопоставленных менеджеров «Гомсельмаша», а также МАЗа и МТЗ. Но работники опасаются, что за решетку пошли стрелочники и улучшений для своего предприятия от этого не ждут.

Как вывести «Гомсельмаш» из кризиса?

Чтобы найти ответ на этот вопрос, бывший работник завода Владимир Кацора собрал круглый стол с участием работников предприятия и специалистов. Экономист Леонид Злотников, приглашенный на обсуждение, подвел итоги дискуссии следующим образом — для отдельного завода шансов нет никаких. Широкомасштабные же реформы всей экономики, которые могли бы помочь, в том числе и заводу «Гомсельмаш», в плане на пятилетку, который правительство недавно представило, не предусматриваются.