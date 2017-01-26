Гродно стал первым городом, где появились электробусы 22 26.01.2017, 11:23

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Пять новых бесконтактных машин пополнили парк Гродненского троллейбусного управления.

Торжественное открытие нового маршрута состоялось 25 января. Пять новых машин пополнили парк Гродненского троллейбусного управления. Чтобы запустить новую линию, около здания управления собрались сотрудники, руководство предприятия и города. В торжественной части мероприятия принял участие председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой, пишет tut.by.

Гродно стал первым городом, где запустили бесконтактные троллейбусы. Машины с автономным ходом могут работать как от традиционной контактной сети, так и от аккумуляторов. Зарядка батарей происходит во время движения транспортного средства в режиме обычного троллейбуса.

С учетом пассажиропотока в разных районах города в управлении разработали несколько вариантов необходимых маршрутов. Пилотным стал Вишневец — Девятовка, по которому будет ходить троллейбус № 20. Он пройдет от улицы Южной через улицу Кабяка, Индурское шоссе, проспект Клецкова, участок кольцевой магистрали, улицу Брикеля до конечной станции по улице Дзержинского и обратно.

Часть маршрута машины будут выглядеть обычно — с традиционными «рогами», а потом автоматика их уберет и троллейбусы продолжат путь автономным ходом.

Для реализации проекта «Белкоммунмаш» изготовил пять машин. Уже 25 января они вышли на новый маршрут. Обслуживать участок будут четыре машины. Запас хода троллейбуса с полной загрузкой на беспроводном участке — около 20 километров.

Напомним, что в Минске электробусы появятся уже этой весной. Электробус — ездит не на бензине, а на электричестве. Как мобильник: ночью зарядил — днем катайся.