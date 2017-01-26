Премьер Сербии прилетел в Минск
- 26.01.2017, 11:16
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Глава сербского правительства пробудет в белорусской столице два дня — 26 и 27 января.
В Минск с визитом прибыл премьер-министр Сербии Александр Вучич.
Глава сербского правительства пробудет в белорусской столице два дня — 26 и 27 января.
Александр Вучич провел двустороннюю встречу и премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым . Также анонсирована встреча сербского премьера с диктатором Лукашенко, передает БелТА.
«Сербия - одна из ведущих стран, интересных Беларуси на Балканском полуострове, это наш братский народ, один из ведущих торговых партнеров в регионе,- отметил Кобяков. - Поэтому очень рассчитываем, что нынешний визит послужит прежде всего развитию торгово-экономических отношений».
Нынешний визит является первым официальным визитом председателя правительства Сербии в Беларусь.
С 9 по 12 января Минск с рабочим визитом посетил министр обороны Сербии Зоран Джорджевич.