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Премьер Сербии прилетел в Минск

  • 26.01.2017, 11:16
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Александр Вучич

Глава сербского правительства пробудет в белорусской столице два дня — 26 и 27 января.

В Минск с визитом прибыл премьер-министр Сербии Александр Вучич.

Глава сербского правительства пробудет в белорусской столице два дня — 26 и 27 января.

Александр Вучич провел двустороннюю встречу и премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым . Также анонсирована встреча сербского премьера с диктатором Лукашенко, передает БелТА.

«Сербия - одна из ведущих стран, интересных Беларуси на Балканском полуострове, это наш братский народ, один из ведущих торговых партнеров в регионе,- отметил Кобяков. - Поэтому очень рассчитываем, что нынешний визит послужит прежде всего развитию торгово-экономических отношений».

Нынешний визит является первым официальным визитом председателя правительства Сербии в Беларусь.

С 9 по 12 января Минск с рабочим визитом посетил министр обороны Сербии Зоран Джорджевич.


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