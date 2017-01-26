Отвлекающий маневр Трампа 1 26.01.2017, 11:53

7,901

Дональд Трамп

Фото: Loren Elliott/Zumapress

Если когда-нибудь США начнут войну с Китаем, это будет отвлекающий маневр Трампа.

«Дональд Трамп почти наверняка не собирается воевать с Китаем из-за спорных островов в Южно-Китайском море», - пишет в британской The Guardian Айзек Стоун Фиш, журналист и старший научный сотрудник Центра по американско-китайским отношениям при НКО Asia Society (перевод — inopressa.ru).

«В середине января, во время слушаний в Сенате по кандидатуре на пост госсекретаря Рекса Тиллерсона, он провокационно сравнил маневры Пекина в море с «захватом Крыма Россией» и сказал, что «доступ Китая к этим островам тоже не будет допущен», напоминает автор, а Шон Спайсер, пресс-секретарь Белого Дома пообещал в понедельник защищать «международные территории» в Южно-Китайском море.

Но блокада островов не только «фактически является актом объявления войны» — она «почти невозможна с операционной точки зрения», приводит автор оценку эксперта по региону, пожелавшего остаться анонимным. Поэтому речь не идет о «правдоподобной угрозе» — это лишь «вспышки гнева», которые Трамп может использовать «с целью добиться торговых уступок от Китая», считает эксперт.

Однако, комментирует автор статьи, «если в предстоящие месяцы или годы президентству Трампу будет грозить бесславный конец из-за какого-нибудь скандала или плохого управления, национальный кризис — с участием Китая, «Исламского государства» или другого внешнего игрока - может позволить миллиардеру зацепиться за власть».

«В свете национальных кризисов с участием внешних сил популярность президентов часто возрастает», — пишет Фиш, в политологии такое явление получило название «эффекта сплочения вокруг флага». «Трамп, несомненно, понимает это и может поддаться искушению подлить масла в огонь кризиса, с тем чтобы защитить себя», - считает журналист.

Тем, кому такое развитие событий кажется невероятным, автор статьи предлагает задуматься об «очевидной неуверенности в себе» Трампа и его одержимости «проявлениями собственной популярности».

«Белый Дом при Трампе продолжает настаивать, что толпа на его инаугурации была самой большой в истории и что он проиграл по итогам народного голосования только из-за масштабных нарушений; оба утверждения — очевидная ложь», - пишет Фиш.

«К тому же Трамп продемонстрировал виртуозную способность овладевать общественной дискуссией, смещая внимание со скандалов вокруг себя и собственной некомпетентности; Пол Фархи из The Washington Post назвал его «Главным по отвлеканию», - говорится в статье. - Объявление чрезвычайного положения после нападения ИГИЛ или, например, война с Китаем с целью «вернуть наши рабочие места» будут развиваться по тому же сценарию, только в большем масштабе». По мнению автора, нельзя недооценивать желание Трампа «сохранить популярность и тактику, к которой он для этого прибегнет на свой страх и риск».

«Нашим национальным кошмаром может стать мечта Трампа, что наступит время, когда его почитание станет абсолютным и неуязвимым», - заключает Фиш.