Вице-премьер Жарко предложил лечить «по-быстрому» 55 26.01.2017, 12:11

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Василий Жарко

Фото: БелаПАН

На 2017 год поставлена задача на четверть сократить посещение поликлиник и уменьшить сроки лечения в стационарах.

Как сообщил 25 января на коллегии в Минске первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич, нужно освободить терапевтов от рутинной работы. Это задача, которую должно решить повышение качества управления при оказании услуг амбулаторно-поликлинического звена, сообщает БелТА.

По мнению вице-премьера, бывшего министра здравоохранения Василия Жарко, многие вопросы должны быть решены качественными управленческими мерами, например, в части организации приема пациентов, рационального использования кадров, оптимизации рабочего места каждого специалиста, внедрения новых организационных технологий.

Он подчеркнул, что основные нарекания населения на качество медпомощи сосредоточены именно в первичном звене: очереди в поликлиниках, длительное ожидание приема узкими специалистами, невнимание со стороны медработников.

"С одной стороны, мы не ограничиваем число посещений поликлиники, не устанавливаем критерии обоснованности посещений врача, обеспечиваем прямой доступ пациента к врачам-специалистам, — сказал Жарко. — Но, с другой стороны, есть примеры недостаточно выстроенной работы администрации поликлиник по организации приема пациентов".

При этом чиновник подчеркнул, что за один прием должен быть обеспечен максимум необходимой медпомощи. "Пациент не должен ходить из кабинета в кабинет, простаивать в очередях, теряться в назначениях и рекомендациях специалистов", — сказал Жарко.

Кроме того, вице-премьер обратил внимание на необходимость рационального сокращения коечного фонда.

"Слишком дорого обходится государству и налогоплательщикам содержание непрофильных коек, неоправданное затягивание сроков лечения в стационарах, — сказал он. — Все необходимое лечение должно быть проведено за минимальный, но достаточный для полного выздоровления период времени".