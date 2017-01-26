Станислав Богданкевич: Белорусы – европейский народ 1 26.01.2017, 12:33

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Станислав Богданкевич

Перемены, подобные тем, что произошли когда-то в Польше и Чехии, неизбежны.

На днях Совет министров утвердил комплекс мер по реализации программы социально-экономического развития Беларуси на 2016 – 2020 годы.

Некоторые пункты этой программы журналисты belaruspartisan.org обсудили с экс-главой Нацбанка Беларуси, доктором экономических наук, профессором Станиславом Богданкевичем.

-- Как вы оцениваете меры по реализации программы социально-экономического развития?

-- Не хватает самого главного -- изменения управления госкомпаниями. Государственные предприятия нужно изъять из подчинения министерств и ведомств, управления делами Лукашенко и передать их комитету по имуществу. Они должны управляться как обыкновенные акционерные общества и по контракту нести ответственность за рентабельность и другие важнейшие показатели. Госсобственность есть и во Франции, но там с ней нет таких проблем, огромных убытков, как у нас. Таких кардинальных вещей в этой программе, к сожалению, нет.

-- На этот год в качестве одной из мер по реализации программы обозначено привлечение в Беларусь ведущих мировых компаний с капитализацией более одного миллиарда долларов США для реализации проектов с высокой добавленной стоимостью. По-вашему, насколько это реально?

-- Думаю, пока рано говорить о приходе этих компаний в Беларусь. Для этого властям придется потрудиться и доказать, что в нашей стране действительно есть независимая судебная система, уважение к частной собственности, что у бизнесмена не могут внезапно изъять капитал, национализировать завод, отобрать акции. Сегодня всего этого мы пока не наблюдаем.

-- Приговор по делу бизнесмена Муравьева станет еще одним красноречивым сигналом для инвесторов.

-- Да. К сожалению, в Беларуси до сих пор не создан климат для притока иностранных инвестиций, которые нам крайне необходимы. Нужно создавать общую базу доверия к власти, условия для собственных бизнесменов, а не только обещать «рай» для иностранцев.

Мне кажется, сегодня прежде всего необходимо провести судебную реформу. Нужно, чтобы все видели, что белорусский суд совершенно независим, что с государством можно судиться и выигрывать судебные процессы. Но у нас же там, где есть конфликт с государством, государство всегда и во всем выигрывает.

Я внимательно слежу за процессами, которые происходят в Украине. У них проведена огромная работа по изменению законодательства! Судей там не назначает парламент. Созданы независимые объединения судей, которые профессионально будут решать, сажать судью или нет, зависим судья от какой-то партии или нет. У нас об этом речь вообще не идет! А нужно, чтобы закон был превыше всего. И это должны на практике увидеть потенциальные инвесторы, -- и внутренние, и внешние.

-- Вы верите, что это может случиться в ближайшем времени?

-- В конце концов, так и будет. Я всю жизнь подчеркиваю, что белорусы не хуже и не глупее немцев, поляков, чехов и других. Мы такой же народ. Европейский. Немного не повезло нам с «лидерами» и с правящей «элитой». У нас доверие к власти нулевое.