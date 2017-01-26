Даже ветеранов труда могут зачислить в «тунеядцы» 9 26.01.2017, 12:40

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Статус ветерана труда, как оказалось, не защищает от уплаты абсурдного побора.

На минувшей неделе сообщалось о самоубийстве в Могилевской области ветерана труда, проработавшего более 34 лет, но за год до пенсии оказавшегося без работы и из-за этого зачисленного налоговками в «тунеядцы». Напомним, по словам родных, одной из причин самоубийства было письмо из налоговой о выплате сбора на «тунеядство».

Но Следственный комитет выступил с опровержением: самоубийство не связано со сбором напрямую. Как сказала «Радыё Свабода» Оксана Соленюк, официальная представительница Следственного комитета по Могилевской области, в записке речь шла о семейно-бытовых проблемах.

«Того факта, что он конкретно совершил суицид из-за того, что он «тунеядец», я не подтверждаю, - сказала Оксана Соленюк. - В записке социально-бытовые вопросы описывались».

Следственный комитет провел проверку по этому случаю. Экспертиза записки не дала оснований полагать, что человека кто-то довел до самоубийства. При этом СК не приводит текст записки полностью.

«Материалы проверок — это те же материалы уголовных дел. Они имеют гриф секретности. Здесь также мы не все можем представлять общественности», - заявила Оксана Соленюк.

Журналисты обратились в налоговую инспекцию, которая направляла письмо о выплате сбора. Там, однако, отказались сообщить, действительно ли 60-летний житель Могилевщины был признан «тунеядцем». При этом в инспекции объяснили, что звание ветерана труда, которое имел покойный, не освобождает от уплаты налога.

«Декретом не предусмотрено, что ветеран труда от уплаты освобождается. Речь идет именно о финансировании государственных расходов в 2015 году и наличии других обстоятельств», - сказали в налоговой инспекции.

Звание ветерана труда в Беларуси вообще формальное. В ветераны зачисляются все люди, которые выработали пенсионный возраст и продолжают работу. Но этот статус не защищает человека ни от декрета №29 о срочных контрактах, ни от декрета №3 о социальном иждивенчестве.

«Это не спасет его от дискриминационного незаконного декрета, который нарушает права человека, - сказала Елена Еськова, юрист Белорусского Конгресса демократических профсоюзов. - Это вообще ни на что не влияет, я бы сказала. Формально, пока действует этот декрет, ветераны труда под него подпадают».

Напомним, уже сейчас идет активный сбор подписей против незаконного декрета. Кроме того, 17 февраля в 18-00 на Октябрьской площади Минска начнется Марш рассерженных белорусов с требованием отмены декрета о «тунеядцах».