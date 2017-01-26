«Суперметро»: Из Минска до Варшавы можно будет доехать за 20 минут 47 26.01.2017, 12:50

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Строительство тестового участка «Мирового метро» Илона Маска уже началось.

Идею «Мирового метро» в 2012 году озвучил Илон Маск - известный американский миллиардер - бизнесмен, изобретатель и инвестор. Это его компания придумала электромобили Tesla, платежную систему PayPal и ракетоносители SpaceX. Маск объявил: есть идея строительства скоростного поезда, который будет в два раза быстрее самолета, в разы дешевле обычных поездов, пассажиру не придется подстраиваться под расписание - поезда будут ходить как в метро, а работать все это будет от солнечной энергии. В августе 2013 года Илон Маск опубликовал 58-страничный проект, пишет kp.by.

Как это работает?

Проект назвали Hyperloop - в переводе с английского «гипер-петля». Поезда-капсулы ездят в трубах, из которых откачан почти весь воздух. А его остатки специальными вентиляторами загоняются между дном капсулы и трубой - примерно, как в катерах на воздушной подушке или как в игре «Аэро-хоккей». Из-за того, что нет трения и воздушного сопротивления, поезд можно быстро разогнать до 1200 км/ч. Разгон и торможение поезда - за счет электромагнитного поля, которое создает линейный электродвигатель. Такой же принцип используется в московском монорельсе.

Снаружи все это будет похоже на большой нефтепровод. Сами трубы диаметром 2,3 метра будут проходить по специальным опорам, которые не боятся землетрясения. Также они могут быть проложены по дну океана.

Капсулы будут проезжать по трубе каждые 30 секунд. Скорость движения капсул - от 480 до 1220 км/ч в зависимости от рельефа. Путь, например, из Минска в Москву займет около 35 минут. Капсулы маленькие - всего 1,35 метра в ширину и 1,1 метра в высоту. Вместимость - как в маршрутке: внутри будет 14 рядов по 2 кресла в каждом. Еще из плюсов - такие поезда не боятся погоды, а вероятность крушений - минимальна.

А что будет, если вдруг отключится электричество? Или если произойдет разгерметизация капсулы? Изобретатели предусмотрели такие случаи. В каждой капсуле будет стоять полторы тонны аккумуляторов. Их хватит на 45 минут дороги - за это время капсула доедет до ближайшей станции. Для случая разгерметизации предусмотрены баллоны со сжатым воздухом.

Сколько будет стоить «жетон» на такое метро?

Общая стоимость системы оценивается в 7,5 миллиарда долларов. Конечно, это немало. Зато затраты на сами перевозки будут минимальными. Дело в том, что капсулы будут приводиться в движение электричеством, которое будут вырабатывать солнечные батареи, установленные поверх труб. Заявляется, что вырабатываемой энергии будет даже больше, чем нужно. Поэтому излишки будут продавать, выручая по 25 миллионов долларов в год. Предполагаемая цена «жетона» на такое метро - 20 долларов. Как сейчас в метро - вне зависимости от того, сколько остановок ты проехал и сколько пересадок сделал. При такой цене билета окупится весь проект за 20 лет.

Где будет ходить «мировое метро»?

Первая схема «мирового метро» появилась еще в 2008 году. Среди станций есть и Минск. Мы находимся на синей ветке, которая начинается в Санкт-Петербурге, проходит через Варшаву и Минск, затем идет через Харьков, Донецк и Одессу. Потом труба ныряет в Черное море, дальше проходит через Турцию, Грецию, южную Италию. Следующая остановка - Тунис, затем - испанские Валенсия и Малага, потом португальский Лиссабон. Дальше синяя ветка раздваивается: один кусок ведет в Южную Америку, второй - через Мексику выходит на Западное побережье США с конечной станцией в Сиэтле.

Недавно появились обновленные схемы «мирового метро» - сразу в двух вариантах. И там, и там Минск - пересадочная станция, то есть по плану через белорусскую столицу должны пройти сразу две ветки.

Вариант 1

Через Минск проходят синяя и черная ветка. Синяя ветка напоминает вариант из карты 2008 года, только ветка теперь сильнее петляет. Начинается она в Питере, проходит через Москву и Минск. Затем идет в Берлин, возвращается в Донецк и Кривой Рог. Дальше - через Турцию, Грецию, южную Италию - с той лишь разницей, что вместо Туниса будет остановка в Ницце. А потом - через Атлантический океан в Южную и Северную Америку.

Черная ветка, которая также пройдет через Минск, частично будет кольцевой - в Минске запланировано ответвление. Ветка начинается в Хельсинки, затем проходит через шесть польских городов. В Минске ветка разделяется на две направления. Западная часть проходит через Нижний Новгород, Самару и Омск, потом Днепр, Тбилиси и Баку. Дальше - через Иран, Бангладеш и заканчивается в Индии. Восточная часть ветки идет через Днепр, Бухарест, Измир, Иерусалим, Багдад - и заканчивается тоже в Индии.

Вариант 2

Минск находится на пересечении синей и розовой веток. Синяя начинается в шотландском Эдинбурге, затем остановки в Лондоне, Брюсселе, Праге, Варшаве и Минске. Далее через Москву ветка уходит на другой конец России, а заканчивается в Токио.

Розовая ветка начинается в Саудовской Аравии, потом идет через Израиль и Турцию. Дальше остановке в Варне, Кишиневе, Одессе, Киеве и Минске. Дальше розовая ветка делает петлю через Латвию, Эстонию, Финляндию, Швецию, Норвегию. Затем остановки в Берлине, Праге и снова в Киеве. А затем через восток Украины трубы ведут в Ростов, а потом - на самый восток России, иногда пересекаясь с синей веткой. Заканчивается розовая ветка на Аляске.

Кто разрабатывает и строит «мировое метро»?

В 2013 году Илон Маск объявил, что сам заниматься проектом не будет. В результате появилось две группы энтузиастов, которые параллельно работают над созданием «мирового метро».

Первая компания называется Hyperloop Transportation Technologies - ее основал президент компании SpaceX. В компании трудятся 200 инженеров-волонтеров из различных компаний - они работают бесплатно, но в случае успеха проекта будут получать долю от выручки. Каждый из них выполняет свою небольшую задачу, а связь осуществляется через Google Docs и видеоконференции. Известно, что компания уже договорилась на строительство 8-километровой трассы в городе Долина Квэя - это в Калифорнии. Необходимые для строительства 100 миллионов долларов компания надеется привлечь с помощью продажи собственных акций. Также компания уже заключила договор с правительством Словакии на постройку трассы между Братиславой и Будапештом.

Еще одна компания под названием Hyperloop One была основана Шервином Пишеваром - первым инвестором Uber'а, крупным спонсором Демократической партии США. Известно, что Пишевар обсуждал идею «мирового метро» с Бараком Обамой.

В сентябре возле Лас-Вегаса началось строительство тестового куска трассы. Его длина - полтора километра, диаметр трубы 1,8 метра, внутри - почти вакуум (давление составит 0,02% от атмосферного). Строительство оценили в 80 миллионов долларов, еще 8,5 миллиона ушло на инжиниринг. В ходе двух раундов инвестиций компания смогла привлечь около 93 миллионов долларов. Среди инвесторов засветился один из самых богатых людей России, президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг, а также дагестанский миллиардер Зиявудин Магомедов.

В прошлом году его компания презентовала план строительства 65-километровой ветки из китайского Хуньчуня до российского порта Зарубино. Средняя скорость движения должна составить около 740 км/ч, инвестиции оцениваются в 500 - 700 миллионов долларов, срок реализации - в 5 лет. Это тестовый кусок проекта транспортного коридора по маршруту Шелкового пути. Если такой появится, грузы из Китая в Европу можно будет доставлять за 10 - 12 часов.

Сам Илон Маск, как выяснилось, тоже не потерял интереса к проекту. Он заявил, что собирается построить пробную трассу длиной 8 километров в Техасе. Также он провел конкурс среди разработчиков на дизайн пассажирской капсулы. Лучшие команды получили возможность проводить испытания на настоящей трассе.