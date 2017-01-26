Литовско-польско-украинская бригада достигла полной оперативной готовности 1 26.01.2017, 13:00

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С сегодняшнего дня бригада способна выполнять возложенные на нее боевые задачи.

Литовско-польско-украинская бригада достигла полной оперативной готовности. Ранее, в декабре прошлого года, ЛитПолУкрбриг прошла сертификационные учения, сообщает «Радио Польша».

Командующий ЛитПолУкрбриг полковник Зенон Бжушко напомнил, что согласно техническим соглашением между департаментами обороны, бригада была обязана пройти сертификацию и окончательно достичь полной оперативной готовности не позже 12 месяцев после достижения предварительной оперативной готовности.

Окончательный срок выполнения требований определен на 24 января 2017 года.

Как сообщил начальник штаба, полковник Елигиюс Сенулис, в ходе многонационального командно-штабного учения «Common Challenge 16» на территории учебного центра сухопутных войск Демба в декабря 2016 года проверено, в частности, состояние боевой готовности. Военнослужащие из Польши, Украины и Литвы, по его словам, «тренировались в командовании операцией по поддержанию мира в международной операционной среде».

Международная сертификационная группа отметила незначительные недостатки в процедурах и составе командования бригады и предложила совершенствовать эту область. Перед окончательным сроком все требования выполнены, и это подтверждается Сертификатом.

«Мы проверили наши умения в области планирования, организации и проведения действий в контексте боевой готовности. За маневрами наблюдал министр национальной обороны Республики Польша Антони Мацеревич, министр национальной обороны Литвы Раймундас Кароблис и заместитель министра обороны Украины Игорь Долгов. В результате наших действий, министры подписали Сертификат, подтверждающий готовность трехстороннего командования бригады к участию в миротворческих миссиях в полном соответствии со стандартами НАТО. Декларируем, что с сегодняшнего дня командование ЛитПолУкрбриг готово к действиям», - заявил заместитель командующего, представитель Вооруженных сил Украины подполковник Владимир Юданов.

В сертификате говорится, что Литовско-польско-украинская бригада способна выполнять возложенные на нее задачи.