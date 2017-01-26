Минобразования: По субботам в школах будут «умелые руки» 10 26.01.2017, 13:07

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Посещение шестого школьного дня будет добровольно-принудительным.

Об этом говорится в комментарии Министерства образования к приказу министра Игоря Карпенко №21 "О совершенствовании организации шестого школьного дня", сообщает БелТА.

"Посещение учащимися и гимназистами мероприятий шестого школьного дня - дело добровольное", - отмечается в комментарии.

Также подчеркивается, что никаких существенных изменений в работе педагогов не произойдет. "Законодательство Беларуси предусматривает для педагогов рабочую неделю продолжительностью не более 36 часов. В соответствии с Кодексом об образовании предусмотрена шестидневная школьная неделя. И никаких изменений в этой части приказ министра не предусматривает", - говорится в комментарии.

Что касается более активного вовлечения в шестой школьный день педагогов-предметников, то здесь предполагается, что руководители учреждений образования, как и ранее, будут планировать расписание шестого школьного дня с учетом организации факультативных занятий для учащихся 9-11 классов, стимулирующих - для одаренных и талантливых детей, поддерживающих - для слабо успевающих. Предполагается, что проведение для учащихся 9-11 классов дополнительных занятий именно в этот день, разгрузит для ребят основную учебную неделю. Также в этот день учителя-предметники могут проводить предметные недели, научно-практические конференции, интеллектуальные конкурсы и другие мероприятия.

Особое внимание в приказе уделено взаимодействию с семьей. "Родители, в случае необходимости, смогут посетить консультации, встретиться с педагогами-предметниками, обсудить вопросы, которые они не могут решить в силу своего рабочего времени в будние дни", - отмечается в комментарии.

В документе поручается руководителям учреждений общего среднего образования обеспечить планирование воспитательной работы в шестой школьный день в соответствии с рекомендациями Министерства образования, предусмотрев работу объединений по интересам по различным профилям, направлениям деятельности.

В шестой школьный день должны работать учреждения дополнительного образования детей и молодежи. Максимально занятыми в мероприятиях шестого школьного дня должны быть учащиеся, требующие особого педагогического внимания, состоящие на различных категориях профилактического учета.

Еще один пункт приказа подразумевает усиление работы объединений по интересам трудовой направленности - "Умелые руки", "Реальное дело", "Готовим сами", "Учимся шить", "Хозяюшка" и так далее.

Одно из принципиальных новшеств - решение вопросов трудового воспитания и взаимодействия общей средней школы с системой профессионально-технического образования. "Будет уделено пристальное внимание организации и проведению профориентационных мероприятий, допрофессиональной подготовки и профессионального обучения учащихся школ и гимназий на базе профессионально-технических и средних специальных учреждений, - поясняется в комментарии. - Проведение таких занятий (в шестой школьный день) на базе лицеев и колледжей поможет школьникам постичь навыки тех или иных профессий".

В подписанном документе есть указание и по организации на базе учреждений дополнительного образования детей и молодежи зональных центров для проведения мероприятий в шестой школьный день, "выездных суббот" по месту жительства обучающихся в сельской местности, дополнительно проработав вопрос о возможности организации подвоза учащихся.

По-прежнему в школах и гимназиях будут проводиться физкультурно-оздоровительные мероприятия, игры, спартакиады, соревнования, занятия объединений по интересам спортивной направленности.

"Оплата труда учителей, проводящих факультативные, стимулирующие, поддерживающие занятия, производится в соответствии с установленной им педагогической нагрузкой. Оплата труда классных руководителей, организующих мероприятия в 6-й школьный день, производится за счет часов организационно-воспитательной работы. Кроме того, руководитель имеет право устанавливать стимулирующие выплаты (премии, надбавки) за проведение мероприятий в шестой школьный день", - говорится в комментарии.