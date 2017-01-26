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Доллар и евро подорожали на торгах в Минске

  • 26.01.2017, 13:25
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На валютных торгах 26 января белорусский рубль снизился к американской валюте и евро.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

По итогам торгов курс евро вырос на 0,0065 рубля (0,31%) до 2,0741 рубля.

Курс доллара увеличился на 0,0035 рубля (0,18%) и составил 1,9321 рубля.

Курс российского рубля (за 100 единиц) снизился на 0,0211 рубля (0,65%) и составил 3,2401 белорусского рубля за 100 российских.


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