В Турции придумали закон для бабушек, о котором мечтал весь мир 10 26.01.2017, 13:33

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Фото: flickr.com/SuzanneShahar

За заботу о внуках турецкие бабушки будут получать около 100 евро в месяц.

Все семейные пары, у кого есть дети и работающие бабушки, знают, как же трудно оставить ребенка с кем-то и выйти куда-нибудь вдвоем. Приходится искать няню, а это непросто, да и к тому же очень затратно. AdMe.ru расскажет про одну всем известную страну, в которой пришли к гениальному решению — ввели зарплату тем бабушкам, которые нянчатся с внуками в будни.

Гениальное решение

Уход за ребенком является самой большой проблемой для работающих матерей в Турции, однако турецкое правительство нашло простое решение: платить бабушкам, чтобы те ухаживали за детьми. В феврале 2017 года Турция запускает пилотную программу, которая будет обеспечивать бабушек государственной зарплатой за заботу о своих внуках в рабочие дни.

Для тех, чьи размеры пенсий составляют от 1 000 до 1 800 турецких лир ($ 250–450), проект дает возможность получить дополнительный доход, заботясь о внуках у себя дома.

Цель программы — повышение трудовой занятости женщин

Старт проекта планируется в феврале этого года в двух провинциях — Бурса и Измир. На начальном этапе будут охвачены около 1 000 семей. После 6 месяцев реализации этой программы и по результам анализа она будет расширена и на другие провинции Турции.

Программа даст женщинам возможность перейти на полный рабочий день и, следовательно, зарабатывать больше. В интервью CNN Turk министр труда и социального обеспечения Турции сказал, что за заботу о внуках бабушки будут получать около 400 турецких лир (€ 99 или $ 105) в месяц.