«Антиядерная компания»: Корпус реактора БелАЭС может выйти из строя сразу после запуска 6 26.01.2017, 13:47

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Повреждения второго корпуса реактора при транспортировке были куда серьезнее, чем рассказывают власти.

Об этом говорится в заявлении организаций Белорусской антиядерной кампании о недопустимости установки нового корпуса реактора первого энергоблока Белорусской АЭС, поврежденного во время железнодорожной транспортировки, полученном редакцией сайта Сharter97.org. Под заявлением подписались общественное объединение «Экодом» и Белорусская партия «Зеленые».

Текст заявления публикуем полностью:

Строительство Белорусской АЭС, которое, как мы неоднократно отмечали, с 2009 года ведется с многочисленными и серьезными нарушениями технических норм и законодательства, включая международное, подошло к опасной черте.

По информации Минэнерго, в скором времени готовится установка нового корпуса реактора для первого энергоблока Белорусской АЭС, который был поврежден при железнодорожной транспортировке из-‐за столкновения с железнодорожным столбом. Эти повреждения заказчик строительства и его подрядчики сочли незначительными, не влияющими на безопасность и на функциональность реактора. Однако на днях мы получили подтверждения тому, что в результате столкновения с большой долей вероятности были задеты патрубки корпуса реактора. Установка такого корпуса, по мнению экспертов, несет высокие риски безопасности.

Ранее в официальном изложении инцидента мы обнаружили ряд несоответствий, также косвенно подтверждающих опасения того, что при инциденте корпус реактора мог пострадать. Так, заказчик и подрядчик строительства Белорусской АЭС утверждали, что реактор транспортировался в защитном кожухе. Фотографии с места транспортировки свидетельствуют об обратном. Не так давно мы получили официальное сообщение, где говорится, что транспортировка производилась без защитного кожуха реактора, но с использованием заглушек и металлической накладки опорного бурта. В частности, в ответе РУП «Белорусская атомная электростанция» на наш запрос по поводу инцидента говорится: «Корпус реактора является сверхнегабаритным грузом, поэтому невозможно его транспортирование по железной дороге в отдельном защитном транспортном кожухе». В тексте ответа поясняется, что на корпусе устанавливаются заглушки патрубков реактора, а также защитный кожух на опорное кольцо (так называемый бурт опорный). Эта информация опровергает предыдущие официальные заявления о том, что защитный кожух реактора предохранил корпус от воздействия во время инцидента.

В действительности, ни кожух опорного бурта, ни заглушки не могут эффективно защитить корпус реактора от удара, даже если удар придется только по этим поверхностям. Одна из причин – незначительная толщина металла кожуха опорного бурта (3 мм) и заглушек (8 мм). Кроме того, металлические заглушки и кожух опорного бурта не предназначены для амортизации ударов, поэтому они могут передавать энергию удара корпусу.

В официальном ответе также содержится и другая информация, косвенно подтверждающая, что во время инцидента с большой долей вероятности могли быть задеты патрубки корпуса реактора. В его тексте, в частности, говорится:

«При осмотре прибывшего корпуса реактора обнаружено: задиры металла в верхней части транспортной заглушки на одном патрубке САОЗ; задиры и замятия металла на участке одного сектора защитного кожуха на опорном бурте». Также сообщается о повреждениях лакокрасочного покрытия корпуса реактора возле опорного бурта. Эти данные дают достаточные основания полагать, что при ударе были задеты как опорный бурт, так и корпус реактора, так и его патрубки. Геометрия корпуса реактора такова, что столб линий электропередач не мог коснуться опорного бурта и заглушек, не задев при этом патрубков реактора.

Мы уже обращались в Минэнерго Беларуси с требованиями остановки строительства Белорусской АЭС и монтажа нового корпуса реактора первого энергоблока, поврежденного при железнодорожной перевозке, с целью его беспристрастного детального обследования в условиях завода-‐производителя, с участием независимых экспертов, и представителей заинтересованной общественности.

После получения дополнительной официальной информации о случившемся и независимых экспертных оценок мы требуем немедленной остановки монтажа поврежденного при железнодорожной перевозке корпуса реактора.

Установка и использование данного корпуса влекут недопустимые риски, ввиду того что:

- с большой долей вероятности был задет патрубок САОЗ – один из самых нагружаемых элементов корпуса, который за время службы реактора испытывает значительные и многократные (сотни раз) перепады температур. При даже незначительных скрытых повреждениях, полученных в результате инцидента, риск серьезного дефекта этого патрубка во время эксплуатации существенно возрастает. При разрыве или растрескивании патрубка САОЗ во время эксплуатации или остановки реактора возможен выход радиоактивного содержимого реактора наружу;

‐ во время эксплуатации реактора невозможен мониторинг и ремонт корпуса реактора из-‐за его высокой радиоактивности;

‐ разрыв или растрескивание патрубка САОЗ во время эксплуатации может привести к невозможности эффективного охлаждения тепловыделяющей сборки (ТВС), что, в свою очередь, может повлечь серьезный инцидент, связанный с ее перегревом; риск расплавления ТВС и связанного с этим радиационного происшествия при этом не исключен.

Мы хотим напомнить и о других проблемах проекта Белорусской АЭС, которые рано или поздно приведут к его остановке, поскольку имеют кумулятивный эффект. Среди них -‐ нарушение технических норм, в том числе при выборе Островецкой площадки, начало строительства реакторного здания первого энергоблока без проекта АЭС и лицензии, нарушение конвенций ЕЭК Орхусской и Эспоо, признанное органами этих конвенций.