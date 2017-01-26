В Беларуси придумали новую схему займов под «драконовский» процент 3 26.01.2017, 13:54

По сравнению с банковским такой «кредит» обойдется во много раз дороже.

- Скажите, это вообще законно? - поинтересовался читатель, приславший в редакцию kp.by фотографию объявления на остановке. Текст на бумажке сообщает: «Деньги в долг. От 100 до 1700 рублей. Подробности по такому-то телефону». А после этого - чистосердечное признание: «Переплата высокая».

Корреспондент издания позвонила по номеру из объявления, чтобы выяснить подробности.

- Работаем через мобильные телефоны в рассрочку, - пояснил молодой человек, поднявший трубку.

- А что это значит?

- Чтобы получить наличные на руки, вам нужно взять телефон в рассрочку на свой паспорт в каком-нибудь салоне сотовой связи. Я его у вас выкупаю, вы получаете от меня наличные. Чтобы отдать деньги, будете просто гасить рассрочку за телефон.

- Сумма, которую вы мне дадите, зависит от телефона?

- Да. Сколько вам надо? Я скажу, какую модель и какого цвета купить.

«По легенде мне позарез понадобились 250 рублей. Молодой человек предложил мне купить смартфон в салоне за 583 рубля, а он выкупит его у меня за те самые 250 рублей. Однако возвращать я буду полную стоимость телефона в течение 11 месяцев. То есть в месяц мне нужно платить салону сотовой связи по 53 рубля. Что ж, объявление не врет. Переплата действительно высокая - 333 рубля. Все равно что оформить кредит под 133%!

Представим, что такую же сумму на тот же срок я решила бы взять в банке. Сейчас кредит на год можно найти и под 20%. В результате я бы переплатила всего 50 рублей, а ежемесячный платеж составил бы 25 рублей (если бы я возвращала кредит весь год). Но для того чтобы оформить кредит, нужна хорошая кредитная история и справка о зарплате за три месяца, а иногда еще и поручители или залог. Если этого нет, то в кредите, скорее всего, откажут. А вот рассрочку можно оформить только по паспорту. То есть те, кому дорога в банк заказана и в ломбард сдать нечего, вполне могут пойти на телефонную сделку, несмотря на переплаты», - рассказала свою историю журналистка.

Нарушает ли такой «кредитор» закон? Вы можете купить какую-нибудь вещь, а потом, если по каким-то причинам она вам больше не нужна, продать ее любому человеку. Здесь нарушений нет. Что продавец делает дальше с этими телефонами - неизвестно. Может быть, вполне легально продает. А вот что нарушается наверняка, это законодательство о рекламе.

- Деятельность по микрофинансированию могут осуществлять только те организации, которые вошли в реестр Нацбанка. Если такой организации в реестре нет, то это запрещенная деятельность, и ее реклама в соответствии с законодательством о рекламе также запрещена, - объясняет Ирина Барышникова, начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли. - По результатам проверок, которые министерство проводило совместно с Нацбанком, в последнее время уже были привлечены к ответственности организации, рекламировавшие деятельность по выдаче кредитов, которую не имели права осуществлять. Согласно статье 12.15 Кодекса об административных правонарушениях, нарушение юридическими лицами законодательства о рекламе влечет административную ответственность в виде штрафа от 20 до 50 базовых величин (460 - 1150 рублей).

«Если вы берете 300 рублей, через месяц к возврату будет 480»

Два года назад в Беларуси запретили так называемые «займы до зарплаты», которые специальные фирмы выдавали под 500 - 700% годовых. Теперь единственная возможность для обычных людей взять деньги в долг не в банке - отправиться в ломбард (то есть получить определенную сумму под залог имущества). Заем у специальной конторы могут получить предприниматели: ипэшники, ремесленники, владельцы среднего бизнеса, учредители коммерческих организаций и так далее. Кроме того, появился реестр микрофинансовых организаций Нацбанка, в который попадают все, кто работает легально.

Однако, несмотря на запреты, взять деньги в долг под драконовский процент все еще можно. Офис одной из организаций, которая выдает такие займы, находится прямо в центре Минска.

- Условия у нас такие: минимальный срок займа - 14 дней, максимальный - 30 дней, - консультирует по телефону девушка. - Выдаем под 2% в день. Если вы берете 300 рублей, то через 30 дней к возврату будет 480. При себе нужно иметь паспорт, обязательна минская регистрация.

- А справка о зарплате?

- Достаточно расчетного листка за последний месяц.

Если пересчитать 2% в день на весь год, то как раз и получатся те самые 700% годовых. Как же они работают, несмотря на запрет? В главном банке страны признают, что реклама таких займов время от времени встречается до сих пор.

- У подобных объявлений есть два направления. Первое - когда речь идет о быстром выкупе имущества (как в истории с телефонами), второе - когда свою деятельность рекламирует организация, которая не внесена в реестр Нацбанка. В этом случае мы оказываем содействие по пресечению такой деятельности: например, передаем данные в Министерство по налогам и сборам, - рассказывают в Нацбанке. - Мы рекомендуем потребителям обращаться только в те организации, которые зарегистрированы в реестре.