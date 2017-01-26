Стало известно, когда пройдет жеребьевка стран-участниц «Евровидения-2017» 26.01.2017, 14:03

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Международный музыкальный конкурс пройдет в Киеве с 9 по 13 мая.

Жеребьевка, по результатам которой станет известно, в каких полуфиналах будут представлены участники конкурса «Евровидение-2017», состоится 31 января. Жеребьевка будет проходить в колонном зале Киевской городской государственной администрации, сообщает nv.ua.

В этот же день состоится церемония передачи символических ключей от Евровидения мэру Киева Виталию Кличко от президента городского совета Стокгольма Евы-Луизы Эрландссон Слорак.

В первой части жеребьевки определят, в каких полуфиналах будут участвовать страны Большой пятерки (Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания) и страна-хозяйка «Евровидения-2017» – Украина.

Затем между двумя полуфиналами распределят еще 37 стран-участниц Евровидения. В первом полуфинале выступят 18 стран, во втором – 19. Точный порядок выступления исполнителей будет определен продюсерами позже.

В финал конкурса Евровидение-2017 пройдут по 10 участников из каждого полуфинала. Всего вместе с Большой пятеркой и Украиной за победу посоревнуются 26 конкурсантов.

Напомним, что Украина стала победительницей предыдущего конкурса «Евровидение-2016», прошедшего в Стокгольме, с песней Джамалы «1944».

Даты полуфиналов — 9 мая и 11 мая, финал конкурса состоится 13 мая 2017 года. Украина примет конкурс во второй раз — в первый раз это было в 2005 году.